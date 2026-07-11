17 साल की उम्र में बने शौहर! छोटी बच्ची से किया निकाह; इंफ्लुएंसर की शादी ने बटोरी सुर्खियां

Pakistani Content Creator Real Azan Wedding: पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक फेमस 17 साल की कंटेंट क्रिएटर रियल अजान ने अपने चाहने वालों एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. इस कम उम्र और नाबालिग कंटेंट क्रिएटर ने निकाह कर लिया है. जिसके बाद उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. रियल अजान ने अपने इंस्टाग्राम पर निकाह का एक बेहद खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स में हलचल देखने को मिल रही है. फैंस अजान को निकाह की बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग छोटी उम्र में शादी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

17 साल की उम्र में किया निकाह (Real Azan Wedding)

निकाह के इस मौके पर दूल्हा और दुल्हन ने व्हाइट कलर के कपड़ों में ट्विनिंग की थी. दुल्हन सफेद जोड़े में तैयार हुई बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी. सोशल मीडिया यूजर्स दुल्हन की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ग्लोइंग मेकअप, टीका, नेकपीस और हाथों में चूड़ियां उनके लुक में चार-चांद लगाने का काम कर रही हैं. वहीं दुल्हे साबह भी सफेद कुर्ता-पायजामा और मैचिंग जैकेट में बेहद हैंडसम लग रहे हैं.

शादी की तस्वीरें-वीडियो हुई वायरल (Real Azan Wedding Photos And Video)

निकाह के बाद इस कपल ने कैमरे के सामने कई खूबसूरत पोज दिए. तस्वीरों में दुल्हन शर्माती हुई नजर आईं. एक फोटो में दोनों एक-दूसरे की आंखों में देखते हुए दिखाई दिए, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. कई तस्वीरों में दुल्हन ने घूंघट भी लिया हुआ था, जिससे उनका ट्रेडिशनल लुक और खास लग रहा था. सोशल मीडिया पर उनकी मेहंदी की तस्वीरें भी सामने आई हैं. मेहंदी फंक्शन में दुल्हन ने हरे रंग का सूट पहना था और अजान के कंधे पर सिर रखकर प्यारे पोज दिए.

यूजर्स का रिएक्शन

इंटरनेट पर इस कपल की जोड़ी को देखकर कई फैंस उन्हें ‘क्यूट कपल’ कह रहे हैं. लोग कमेंट करके उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं. हालांकि, कुछ लोग इतनी कम उम्र में शादी करने के फैसले से नाराज भी हैं. कई यूजर्स ने अजान के माता-पिता पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा कि 17 साल की उम्र में शादी करना समाज और फैंस को गलत संदेश दे सकता है.

कौन हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर रियल अजान? (Who is Pakistani Content Creater Real Azan)

अजान सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वह मजेदार मीम्स, फनी शॉर्ट वीडियो और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े व्लॉग बनाते हैं. अपनी क्रिएटिविटी के कारण उन्होंने कम उम्र में ही बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है. इंस्टाग्राम पर अजान के 71.9 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके मजाकिया और हल्के-फुल्के वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं. यही वजह है कि वह बहुत कम समय में युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं. अजान कॉमेडी वीडियो के अलावा अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी भी अक्सर अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.

पाकिस्तान में शादी की उम्र (Pakistan Marriage Age)

भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल तय है, जबकि पाकिस्तान में नियम अलग हैं. वहां कानून के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल और पुरुषों की 18 साल बताई गई है. हालांकि, कई जगहों पर कम उम्र में शादी के मामले सामने आते हैं और जमीनी स्थिति कानून से अलग नजर आती है. कई बार परिवार या समाज की सहमति से शादियां तय कर दी जाती हैं.

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