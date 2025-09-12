17 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने लगा दी थी इंटीमेट सीन्स की झड़ी, बोल्डनेस देख फैंस के उड़े होश!

Rashmi Desai Bold Scenes: रश्मि देसाई (Rashmi Desai) टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने उतरन, दिल से दिल तक और कई बेहतरीन सीरियल्स में काम करके घर-घर में लोकप्रियता हासिल की है. टीवी शोज के अलावा करियर के शुरुआती दौर में रश्मि ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है. यहां तक कि उन्होंने अपना करियर 16 साल की उम्र में भी शुरू कर दिया था.

17 साल की उम्र में दिए बोल्ड सीन्स

वैसे हैरानी की बात ये है कि 17 साल की उम्र में रश्मि ने एक फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स भी किए थे. जी हां रश्मि ने फिल्म ‘यह लम्हे जुदाई के’ से 2004 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) मुख्य भूमिकाओं में थे लेकिन बाद में मेकर्स के साथ अनबन के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और फिर रश्मि और अमित कुमार जैसे न्यूकमर्स के साथ फिल्म दोबारा बनाई थी.

फिल्म में रश्मि ने दिव्या देसाई का किरदार निभाया था. इस फिल्म के एक गाने तेरिया मोहब्बतां ने मार सुटियां में रश्मि ने अपने को-स्टार के साथ कई किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स दिए थे. सिर्फ 17 साल की उम्र में रश्मि की ये बोल्डनेस देखकर आज उनके फैंस हैरान हैं. यह गाना तब पॉपुलर हुआ जब रश्मि टीवी की बहुत बड़ी स्टार बन गई थीं. तब उनका ये अंदाज़ देखकर सब चौंक गए थे.

बिग बॉस 13 से मिली थी पहचान

रश्मि के करियर की बात करें तो उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है. इसके अलावा वह रावण, परी हूं मैं, मीत मिला दे रब्बा, सीआईडी, सावधान इंडिया, इश्क का रंग सफेद और नागिन 4 जैसे सीरियल्स में भी काम किया है. रश्मि को उतरन सीरियल के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के जरिए मिली थी जिसमें वह बतौर कंटेस्टेंट नज़र आई थीं. वह शो की थर्ड रनर अप बनी थीं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो रश्मि का एक्टर नंदीश संधू से तलाक हो चुका है. दोनों ने उतरन सीरियल में साथ काम किया था.