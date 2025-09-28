कभी जांघ पर, छाती से…पवन सिंह का Video देख आपकी ही शर्म से हो जाएंगी आंखें बंद!
पवन सिंह का गाना ‘गोदी में लेकर जनी’ यूट्यूब पर 124 मिलियन व्यूज पार कर चुका है, लेकिन इसकी बोल्ड और रोमांटिक सीन ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया . फैन्स इसे बार-बार देख रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे विवादित और अश्लील भी मान रहे हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: September 28, 2025 10:04:05 AM IST

भोजपुरी गानों की दुनिया में अक्सर ऐसे गाने आते हैं जो की बोल्ड,इंटिमेट कंटेंट के कारण चर्चा का विषय बन जाते हैं, हाल ही में पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है लेकिन इसे ट्रोलिंग मिल रही है और कई लोग इसे बेहद वल्गर और की सेंसिटिव मान रहे हैं.  गाने में काफी और इंटिमेट डांस मूव है जिन्होंने लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. आलोचक कहते हैं कि ऐसे सीन अक्सर यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और लेकिन यह बच्चों के लिए काफी ज्यादा गलत साबित हो सकते हैं सोशल मीडिया पर लोग गाने को पसंद भी कर रहे है और आलोचना भी कर रहे हैं गाने के अंदर एक जीजा और साली के कन्वर्सेशन को दिखाया गया है. 

गोदी में लेके जनी गाने को मिल रही है काफी सारी ट्रोलिंग 

पवन सिंह का गोदी में लेकर जनी सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस गाने में पवन सिंह और शालिनी यादव की जोड़ी ने सबका ध्यान अपनी और खींच लिया है.  इस गाने में को कई लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.  इस सॉन्ग में पवन सिंह कभी एक्ट्रेस को अपनी जांघों पर बिठाकर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी उनकी छाती पर हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं, यह देखकर लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं क्योंकि इस कहानी में एक जीजा और साली के रिश्ते को दिखाया गया है. कुछ लोग इसे बार-बार शेयर करके मजेदार कमेंट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस गाने की धज्जिया उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इसे अश्लील और सेंसिटिव मानकर शिकायत कर रहे हैं. 

कंटेंट की है बेहद सेंसिटिव 

गाने में इस्तेमाल किए गए शब्द और इंटिमेट सिनेस आज का डिजिटल युग में काफी ज्यादा सेंसिटिव और व्यूवर्स के लिए शॉकिंग है.  भाई भाभी और जीजा साली जैसे रिश्तो को लेकर गाने में ऐसे शब्द का यूज़ किया गया है जो लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है.  यही कारण है कि सोशल मीडिया पर यह ट्रोलिंग का सबसे बड़ा कारण बना है.  इसे लोग अपनी संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी के नजरिया से भी देख रहे हैं गाना जितना वायरल हुआ है उतने विवाद में भी फंस गया है. 

ट्रोलिंग के बाद भी फैंस का मिला काफी प्यार

भले ही गाने को काफी खरी खोटी का सामना करना पड़ा लेकिन पवन सिंह और शालिनी यादव की जोड़ी फैंस के बीच काफी ज्यादा खास बन चुकी है इस गाने को पवन सिंह और शिल्पी राज ने आवाज दी थी. पवन सिंह का यह गाना ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन नाम की यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया था और 2023 में अपलोड होने के बाद से यह गाना लोगों के दिलों की जान बन चुका है वीडियो पर एक 124 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसकी पापुलैरिटी देखने लायक है. .

