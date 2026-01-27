Home > मनोरंजन > अरिजीत सिंह के 10 बेहतरीन गाने, जिन्हें आप बार-बार सुनना चाहेंगे; आपका फेवरेट कौन सा है?

Arijit Singh Top 10 Songs: बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर में से एक अरिजीत सिंह की आवाज में एक जादू है जो हर किसी को दीवाना बना देता है. जब अरिजीत सिंह गाते हैं, तो उनके फैंस मंत्रमुग्ध हो जाते है. अरिजीत ने हर तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो तेज तर्रार हों, रोमांटिक हों या उदास, और वे सभी सुपर हिट रहे है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 27, 2026 10:56:09 PM IST

Arijit Singh top 10 sad songs
Arijit Singh top 10 sad songs


अरिजीत सिंह कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आज वह न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में एक जाने-माने सिंगर बन गए है.

25 अप्रैल, 1987 को पश्चिम बंगाल में जन्मे अरिजीत सिंह आज अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का फैसला किया है. 38 साल के अरिजीत ने 27 जनवरी को इंस्टारग्राम पर इसकी पुष्टि की. यह उनके लेटेस्ट गाने बैटल ऑफ गलवान के ‘मातृभूमि’ के सोशल मीडिया पर रिलीज होने के कुछ दिनों बाद हुआ है. रिटायरमेंट की वजह पता नहीं चली है. हालांकि, अरिजीत ने साफ किया कि वह म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे.

अरिजीत सिंह के 10 गाने

अरिजीत सिंह ने कई ऐसे गाने गाए हैं जिन्होंने प्रेमियों के दिलों को छुआ है. लेकिन यहां हम आपको उनके 10 ऐसे गानों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है. 

अगर तुम साथ हो

फिल्म ‘तमाशा’ फ्लॉप थी, लेकिन यह गाना सुपर हिट था. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया यह गाना अरिजीत सिंह ने अलका याग्निक के साथ गाया था. इस गाने का हर बोल दिल को छू जाता है.

समझावां

फिल्म ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ का यह गाना अरिजीत सिंह ने श्रेया घोषाल के साथ गाया था. यह गाना वरुण धवन और आलिया भट्ट पर फिल्माया गया था. इस गाने के बोल भी बहुत खूबसूरत है, और ये बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने में मदद करते है.

रोके ना रुके नैना

फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ का यह सुपर हिट गाना सिर्फ अरिजीत सिंह ने गाया था. यह गाना भी वरुण धवन और आलिया भट्ट पर फिल्माया गया था. इस गाने के बोल बहुत मार्मिक हैं और दिल को छू जाते हैं. 

आई विल स्टिल लव यू

फिल्म ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ का यह सुपर हिट गाना अरिजीत सिंह ने बहुत इमोशन के साथ गाया था. यह गाना अर्जुन कपूर पर फिल्माया गया था. फिल्म में अर्जुन के साथ श्रद्धा कपूर थी.

 चन्ना मेरेया

फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ का यह सुपरहिट गाना अरिजीत सिंह ने अपने अनोखे अंदाज में गाया था. फिल्म में यह गाना रणबीर कपूर पर फिल्माया गया था, जो इसे अनुष्का शर्मा की शादी में गाते है.

जनम जनम

फिल्म ‘दिलवाले’ का यह सुपरहिट गाना बहुत पॉपुलर है. यह गाना शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया था. शाहरुख के स्टाइल और अरिजीत सिंह की आवाज ने इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया.

हमदर्द

फिल्म ‘एक विलेन’ का यह सुपरहिट गाना आज भी फैंस को बहुत पसंद है. यह गाना सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया था. अरिजीत सिंह ने इस फिल्म में और भी गाने गाए थे.

ओ बेदर्दिया

फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्कार’ का यह सुपरहिट गाना हर टूटे दिल वाले आशिक को पसंद है. अरिजीत सिंह ने यह गाना बहुत खूबसूरती से गाया था, और यह रणबीर कपूर पर फिल्माया गया था.

हमारी अधूरी कहानी

फिल्म ‘हमारी अधूरी कहानी’ का यह टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह ने गाया था. यह खूबसूरत उदास गाना इमरान हाशमी और विद्या बालन पर फिल्माया गया था.

कबीरा

फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ का यह सुपरहिट गाना अरिजीत सिंह ने गाया था और आज भी लोगों को बहुत पसंद है. यह गाना रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था.

