नई दिल्ली. नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू सहित कई खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देशवासियों को गौरवान्वित किया है, अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों से न केवल पदक जीतने के बाद बल्कि उनके संघर्ष की अवधि के दौरान भी खिलाड़ियों का समर्थन करने की अपील की।

“स्पोर्ट्स-स्टारडम तक हमारे खिलाड़ियों के लिए यह एक कठिन, एकाकी यात्रा है। फिर भीड़ घर आती है। आइए हर समय उनका समर्थन करने का संकल्प लें। रॉकी शुरुआत से लेकर गोल्डन पोडियम तक। सलाम! असली हीरो#India #IndiaAtOlympics #UnitedByEmotion,” उन्होंने ट्वीट किया।

It’s a tough, lonely journey for our sportspersons until sports-stardom. Then the crowds come home. Let’s pledge to support them in all times. From Rocky beginnings to golden podiums. Salut! The real heroes 🙏 #India #IndiaAtOlympics #UnitedByEmotion pic.twitter.com/0dQw8iIymk

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 8, 2021