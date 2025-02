Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025 : दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर आज यानी बुधवार सुबह 7 बजे से सिंगल फेज में वोटिंग जारी है। दिल्ली के 1.55 करोड़ मतदाता शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बीच दिल्ली के सीलमपुर में हंगामा हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम इलाके में बुर्के के अंदर से मुस्लिम महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी का आरोप है कि कुछ महिलाएं बुर्के में आकर फर्जी वोट कर रही हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सीलमपुर में किसी और के नाम पर फर्जी वोट डाले गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में कहा है कि एक जैसा नाम होने के कारण सारा कंफ्यूजन हुआ है।

BIG BREAKING: Tension erupts in Muslim-dominated Seelampur over burqa checks before voting.

Women in burqas allegedly caught casting fake votes in Seelampur. Authorities are closely monitoring the situation amid rising tensions.#Delhi #DelhiElection2025 #Seelampur pic.twitter.com/4MEoOMdJoW

