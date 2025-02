नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हार के बाद आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है, इसमें सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा दावा किया है।

भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने पंजाब विधायकों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल भगवंत मान को अयोग्य बताकर उन्हें सीएम पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जगह खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अपना विधायकों से कहलवा रहे हैं कि वो एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

After losing the Delhi elections, Arvind Kejriwal has called a meeting of Punjab MLAs in Delhi. Reports suggest that he is trying to remove @BhagwantMann Ji from the CM post by branding him as incompetent.

He failed to fulfill his promise of giving ₹1000 to women, was… pic.twitter.com/PJ5k3ttZ4E

