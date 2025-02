दिल्ली में आधी रात बवाल, रमेश बिधूड़ी के बेटे ने कर दिया ये कांड! चुनाव से एक दिन पहले भड़क गई CM आतिशी

नई दिल्ली। चुनाव से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में बवाल मच गया है। 5 फरवरी यानी कल वोटिंग है, लेकिन इससे पहले सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बिधूड़ी ने भी पलटवार किया है। सीएम आतिशी का आरोप है कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे कालकाजी के वोटर ना होते भी कालकाजी में घूम रहे हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान, विधानसभा में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी वो लोग कालका जी में घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “हमने देखा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी 3-4 अन्य बाहरी लोगों के साथ यहां बैठे थे। मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। पुलिस उन्हें ले गई है, मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और कालकाजी विधानसभा के निवासियों के अलावा किसी और को यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

#WATCH | Delhi CM Atishi says, “Today, the election campaigns have ended. During the silence period after 6 pm, no one from outside is allowed in the Assembly constituency. We received information that someone from Ramesh Bidhuri’s Tughalaqabad team is threatening the people in… pic.twitter.com/AcvUilEf2h

— ANI (@ANI) February 3, 2025