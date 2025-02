दिल्ली जीती बीजेपी तो झूम उठीं बासुंरी स्वराज, कैमरे के सामने जमकर नाचीं, देखें वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली में बीजेपी ने शानदार वापसी की है, 27 साल बाद बीजेपी का वनवास समाप्त हुआ और उसने दिल्ली में भगवा लहराया है। दिल्लीवासियों ने आम आदमी पार्टी (AAP) को इस कदर नकारा कि पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विकास और सुशासन की जीत है। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम अपनी हार को मानते हैं।

इसी बीच, सुषमा स्वराज की बेटी और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने जमकर ठुमके लगाए और मनोज तिवारी, श्री वीरेंद्र सचदेवा बारात वाले डांस करते हुए नजर आए। यह डांस इसलिए भी खास था क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मनोज तिवारी ने दिल्ली की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि यह प्रचंड बहुमत जो हमें मिला है, इसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि इस चुनावी अभियान के दौरान भाजपा ने एक गाना बनाया था “दिल्ली में बदलाव चाहिए”, जिसमें भाजपा नेता मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने जमकर डांस किया और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया।

