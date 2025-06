Virendra Sachdeva: दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा को चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दरअसल, वे और पार्टी कार्यकर्ता बांग्लादेश में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर कथित हमले के विरोध में बांग्लादेशी उच्चायोग जा रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में जिस तरह से पूज्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। यह पूरी बंगाली संस्कृति पर हमला है, पूरी हिंदू संस्कृति पर हमला है। आज हम बांग्लादेश दूतावास जा रहे हैं और इन हमलों को हवा देने वाली कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा।” ‘घिनौना कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’

आगे उन्होंने कहा, “अगर वहां कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं और उन्हें खुली छूट दी जा रही है, तो सरकार (बांग्लादेश) को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी सीधी मांग है कि ऐसी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सीधे तौर पर ऐसी घिनौनी हरकतें कर रही हैं।”

#WATCH | Delhi BJP leaders and state party President Virendraa Sachdeva were taken to the Chanakyapuri Police station while they were on the way to the Bangladeshi High Commission to protest against the alleged attack on Rabindranath Tagore's ancestral home in Bangladesh https://t.co/bGY0qbRcVp pic.twitter.com/2t2B1QB0Nl

— ANI (@ANI) June 16, 2025