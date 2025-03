Video: हां मैं बांग्लादेशी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ नहीं पाएगा! दिल्ली में रहने वाले इस मुस्लिम ने धमकाया

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर दिल्ली का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कैमरे के सामने खुलकर कहता नजर आ रहा है कि वो बांग्लादेशी है। शख्स कहता है कि जिसे बुलाना हो, बुला लो। मैं बांग्लादेशी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

Rohingyas in Delhi wants to make India as another Pakistan 💔

Hope Delhi Govt is listening

— Kreately.in (@KreatelyMedia) March 5, 2025