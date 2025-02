शर्म करो आतिशी ! सत्ता का ऐसा लालच,अपने ही सांसद से मिली तीखी फटकार, पार्टी को किया शर्मसार

नई दिल्ली: दिल्ली के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) को सत्ता से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, यानी दिल्ली की लगभग दो-तिहाई सीटें BJP के खाते में गईं। यह पार्टी पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। वहीं, AAP केवल 22 सीटों पर ही विजय प्राप्त कर सकी। 2015 से दिल्ली में सत्ता पर काबिज रही AAP के कई प्रमुख नेता भी इस चुनाव में हार गए। नई दिल्ली सीट पर AAP के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, उन्हें बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने पराजित किया। इसी तरह, जंगपुरा से AAP के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हार गए। इसी बीच दिल्ली की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विधायकआतिशी पर जोरदार हमला बोला है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विधायक आतिशी पर तीखा हमला किया। मालीवाल ने कहा, “तुम्हें शर्म आनी चाहिए!” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरह हार गई, केवल 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलीं। यहां तक कि पार्टी के कई बड़े नेता भी चुनाव हार गए। वहीं, आतिशी अपनी सीट जीतने पर अत्यधिक खुश नजर आ रही हैं और जोर-शोर से जश्न मना रही हैं, यहां तक कि रोड शो भी निकाला। सत्ता की लालसा ऐसी होती है कि इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। आतिशी जी को थोड़ा सोचने की जरूरत थी, क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचाने में भी सफल नहीं हो पाए।”

