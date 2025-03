होली के पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीषण आग, छह लोग हुए घायल, रेस्क्यू जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा गैस सिलेंडर के लीकेज के कारण हुआ। आग की चपेट में आकर छह लोग झुलस गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 11:55 बजे हुई। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ बचाव कार्य में जुट गईं। जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट के किचन में गैस सिलेंडर लीक हो रहा था, जिससे यह भीषण आग लगी।

इस हादसे में छह लोग झुलस गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान इस प्रकार हुई है:

1. दीपक (39 वर्ष) – 70% जलने की चोट

2. पीयूष (31 वर्ष) – 70% जलने की चोट

3. महिन्द्रा (25 वर्ष) – 81% जलने की चोट

4. एमडी अलार्म (21 वर्ष) – 30% जलने की चोट

5. सैरूद्दीन (28 वर्ष) – 20% जलने की चोट

6. जनक (26 वर्ष) – 4% जलने की चोट

इनमें से तीन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।

