चिंता मत करो! केजरीवाल-आतिशी को डेली भेजूंगा कोर्ट, इस बीजेपी नेता की AAP को सीधी चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी भाजपा पर सीएम के ऐलान में देरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री के आने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी बार-बार यह सवाल उठा रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पांच महीने तक जेल में थे, तब पार्टी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने दावा किया कि आतिशी को खुद उनकी पार्टी के लोग भी नेता नहीं मानते।

सचदेवा ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठी जरूर हैं, लेकिन असल में वह मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर ही आतिशी को नेतृत्व के योग्य नहीं माना जाता।

#WATCH | Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says "When the face of the Chief Minister of BJP comes, and the government is formed, Atishi, Arvind Kejriwal, and Manish Sisodia will have so much work that you will not be able to find time to scratch your head. You have to go to… pic.twitter.com/xJFyXb3lH8

