नई दिल्ली. चुनाव आयोग आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, इसके लिए वह 2 बजे प्रेस कांफ्रेस करेगा. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होगा. साल 2020 में चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी और 8 फरवरी को मतदान हुआ था जबकि 11 फरवरी को मतगणना हुई थी.

#DelhiElection2025 | Election Commission of India to announce the schedule for the General Election to the Delhi Legislative Assembly today at 2 pm. pic.twitter.com/PZ2fTBcMpt

— ANI (@ANI) January 7, 2025