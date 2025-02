आप तो गई, आतिशी आई, जीत के जश्न से डरे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने शुरू हो गए हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनाव में हार गए हैं। हालांकि, आतिशी ने कालकाजी सीट पर जीत हासिल की है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था, और इस बार 60.54 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 62.60 प्रतिशत था। इसी बीच CM आतिशी का एक वीडियो सामने आया हैं

इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आतिशी काफी खुश नजर आ रही हैं और अपने समर्थकों का धन्यवाद कर रही हैं। मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन आतिशी ने साफ इंकार कर दिया और अपने समर्थकों का अभिवादन करने चली गईं। उनके समर्थकों ने उन्हें काल कलर की चूंदरी पहनाकर उनका अभिवादन किया।

आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज हार गए, लेकिन आतिशी अपनी सीट बचाने में सफल रहीं। शायद उनका भावुक होना ही था, जो समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाया। हालांकि, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आतिशी हार से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे रोड शो निकालकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रही हैं। समर्थक भी उनपर माला चढ़ा रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं।

#WATCH | #DelhiElectionResults | AAP winning candidate from Kalkaji Vidhan Sabha and outgoing CM Atishi holds a roadshow in her constituency and greets her supporters and party workers, to celebrate her victory. pic.twitter.com/ZvlMa8QIR2

