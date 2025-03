तेजप्रताप के हुड़दंग पर भड़की बीजेपी, बोली पुलिस को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मिलेगा करारा जवाब!

पटना: पूरे देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनके आवास पर आयोजित होली समारोह का है, जिसमें वे एक पुलिसकर्मी को मंच से डांस करने का निर्देश देते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में तेज प्रताप यादव माइक पर एक पुलिसकर्मी से कहते हैं, “ए सिपाही सुनिए, ये दीपक एक गाना बजेगा, उस पर आपको ठुमका लगाना होगा।” इसके बाद वे आगे कहते हैं, “अगर आज ठुमका नहीं लगाओगे तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा।”इस बयान के वायरल होते ही बिहार की सियासत गरमा गई है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनुशासनहीनता करार दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही पौधा उगता है। यह वही राजद की संस्कृति है, जो जंगलराज के दौरान थी। कानून की धज्जियां उड़ाना और संवैधानिक पदों का मजाक बनाना इनकी पुरानी आदत रही है।” वहीं, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि “इस वीडियो से समझा जा सकता है कि उस पार्टी का क्या हाल है। बिहार की जनता सब देख रही है और इसका जवाब उचित समय पर देगी।”

बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, “तेज प्रताप यादव जिस तरह से पुलिसकर्मियों से व्यवहार कर रहे हैं, वह जंगलराज की याद दिलाता है। बिहार में कानून का राज है और पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए हैं, नाचने-गाने के लिए नहीं। उन्हें सस्पेंड करने का कोई अधिकार तेज प्रताप को नहीं है।”

RJD MLA and Lalu's son Tejpratap Yadav tells cop to dance or else he will be suspended.

Poor cop complies.

Just imagine the level of Goondagardi if RJD wins Bihar Assembly Elections. pic.twitter.com/vLb2n5AKSp

