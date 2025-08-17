Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

Election Commission press conference live updates: ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने और “लोगों के वोट के अधिकार को छीनने” का आरोप लगाया है, चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्र को संबोधित करेगा। हालाँकि इस ब्रीफिंग का एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है, यह राहुल गांधी द्वारा कई राज्यों में वोट चोरी के बार-बार लगाए गए आरोपों के बाद हो रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए Inkhabar पर बने रहें।
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में पूछे जाने पर, चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त मिलकर तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कब होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन चुनाव आयोग देश के हर मतदाता के साथ खड़ा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसमें चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मतदान समाप्त होने के 45 दिन बाद तक किसी भी दल ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब देश की जनता ऐसे बेबुनियाद आरोपों का मकसद समझ रही है।
Election Commission Press Conference Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर शुरू हो गया है। 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) ने ड्राफ्ट सूची तैयार की है। हर बूथ पर यह ड्राफ्ट सूची तैयार होने के दौरान, सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने अपने हस्ताक्षरों से इसे सत्यापित किया। मतदाताओं ने कुल 28,370 दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। जब इतने सारे लोग एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो वोट चोरी कैसे संभव है?
Election Commission Press Conference Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस मतदाता सूची का सत्यापन सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ करते हैं, वही सूची राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों के घेरे में है। शायद स्थानीय बीएलओ की बातें शीर्ष नेताओं तक नहीं पहुँच रही हैं। ऐसे में वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संविधान का अपमान किया जा रहा है। मतदाताओं की निजता का हनन हो रहा है।
Election Commission Press Conference Live: चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची के प्रारूप को बेहतर बनाने में सभी का योगदान है। जुलाई में 18 वर्ष के हो चुके युवाओं ने भी मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। मतदाता सूची के प्रारूप को बेहतर बनाने में अभी 15 दिन शेष हैं। ऐसे में सभी से अपेक्षा है कि वे इसमें अपना योगदान दें।