Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

Election Commission press conference live updates: ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने और “लोगों के वोट के अधिकार को छीनने” का आरोप लगाया है, चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्र को संबोधित करेगा। हालाँकि इस ब्रीफिंग का एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है, यह राहुल गांधी द्वारा कई राज्यों में वोट चोरी के बार-बार लगाए गए आरोपों के बाद हो रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए Inkhabar पर बने रहें।

EC Press Conference Live