Live

Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

🕒 Updated: Aug 17, 2025 | 3:47 PM IST

Election Commission press conference live updates: ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने और “लोगों के वोट के अधिकार को छीनने” का आरोप लगाया है, चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्र को संबोधित करेगा। हालाँकि इस ब्रीफिंग का एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है, यह राहुल गांधी द्वारा कई राज्यों में वोट चोरी के बार-बार लगाए गए आरोपों के बाद हो रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए Inkhabar पर बने रहें।

EC Press Conference Live
EC Press Conference Live

Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

Live Updates

  • 15:46 (IST) 17 Aug 2025

    Election Commission Press Conference Live पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कब होगा?

    पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में पूछे जाने पर, चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त मिलकर तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कब होगा।

  • 04:09 (IST) 18 Aug 2025

    Election Commission Press Conference Live: चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ निडरता से खड़ा है

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन चुनाव आयोग देश के हर मतदाता के साथ खड़ा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसमें चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मतदान समाप्त होने के 45 दिन बाद तक किसी भी दल ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब देश की जनता ऐसे बेबुनियाद आरोपों का मकसद समझ रही है।

  • 16:34 (IST) 18 Aug 2025

    Election Commission Press Conference Live: 1.6 लाख बीएलओ ने तैयार की सूची, चोरी कैसे संभव- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार


    Election Commission Press Conference Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर शुरू हो गया है। 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) ने ड्राफ्ट सूची तैयार की है। हर बूथ पर यह ड्राफ्ट सूची तैयार होने के दौरान, सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने अपने हस्ताक्षरों से इसे सत्यापित किया। मतदाताओं ने कुल 28,370 दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। जब इतने सारे लोग एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो वोट चोरी कैसे संभव है?

  • 05:04 (IST) 19 Aug 2025

    Election Commission Press Conference Live: SIR के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है-मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

    Election Commission Press Conference Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस मतदाता सूची का सत्यापन सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ करते हैं, वही सूची राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों के घेरे में है। शायद स्थानीय बीएलओ की बातें शीर्ष नेताओं तक नहीं पहुँच रही हैं। ऐसे में वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संविधान का अपमान किया जा रहा है। मतदाताओं की निजता का हनन हो रहा है।

  • 17:32 (IST) 19 Aug 2025

    Election Commission Press Conference Live: मतदाता सूची के प्रारूप को बेहतर बनाने में सभी का योगदान

    Election Commission Press Conference Live: चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची के प्रारूप को बेहतर बनाने में सभी का योगदान है। जुलाई में 18 वर्ष के हो चुके युवाओं ने भी मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। मतदाता सूची के प्रारूप को बेहतर बनाने में अभी 15 दिन शेष हैं। ऐसे में सभी से अपेक्षा है कि वे इसमें अपना योगदान दें।

Load More

वेब स्टोरीज

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना
Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना
Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना
Election Commission Press Conference Live: कुछ नेता मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं-चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर साधा निशाना
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?