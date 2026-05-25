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JEE Success Story: YouTube से शुरू हुआ IIT का सपना, बिना कोचिंग क्रैक किया जेईई, अब कर रहे हैं ये काम

Mith R Jain JEE Success Story: अगर जिज्ञासा, अनुशासन और लगातार मेहनत हो, तो बिना कोचिंग भी IIT जैसे बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है.

By: Munna Verma | Last Updated: May 25, 2026 3:49:36 PM IST

YouTube JEE Advanced Success Story: बिना कोचिंग क्रैक किया जेईई
YouTube JEE Advanced Success Story: बिना कोचिंग क्रैक किया जेईई


Mith R Jain JEE Success Story: मैथ्स के YouTube वीडियो देखते-देखते शुरू हुई जिज्ञासा ने चेन्नई के एक छात्र को IIT मद्रास तक पहुंचा दिया. ऑनलाइन JEE के ऑनलाइन लेक्चर से इंस्पायर होकर उन्होंने बिना किसी फ़ॉर्मल कोचिंग के JEE Main 2022 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77 और जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में AIR 579 हासिल करने में सफल रहे हैं. आज वह आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष के छात्र हैं. हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम मिथ आर जैन (Mith R Jain) है. 

जेईई एडवांस्ड में 579 रैंक लाने वाले मिथ आर जैन चेन्नई में पले-बढ़े हैं. वह मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नई से पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ भाषण प्रतियोगिताओं और ओलंपियाड में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही. कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99.8 प्रतिशत अंक हासिल कर वह तमिलनाडु टॉपर बने.

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बिना कोचिंग के JEE तैयारी कैसे की

अधिकांश छात्र जहां JEE की तैयारी के लिए बड़े कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, वहीं उन्होंने पूरी तैयारी सेल्फ-स्टडी और YouTube लेक्चर के जरिए की. ऑनलाइन क्लासेज और किताबों से लगातार प्रैक्टिस उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बना. हालांकि यह सफर आसान नहीं था. बिना किसी कोचिंग माहौल के तैयारी करने के कारण उन्हें कई बार अकेलेपन और मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ा. कठिन सवालों के जवाब खोजने में भी परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी.

IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर साइंस तक का सफर

JoSAA काउंसलिंग के दौरान उनकी रुचि मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में थी. शुरुआत में उन्होंने IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन बाद में ब्रांच चेंज कर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पहुंच गए. नवंबर 2022 में IIT Madras में हॉस्टल जीवन की शुरुआत उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था. हालांकि परिवार चेन्नई में ही था, लेकिन पहली बार अकेले रहना चुनौतीपूर्ण लगा. कैंपस के दोस्ताना माहौल और जैन छात्रों के लिए उपलब्ध विशेष भोजन व्यवस्था ने उन्हें जल्दी घुलने-मिलने में मदद की.

क्लब, टेकफेस्ट और लीडरशिप ने बदली सोच

IIT मद्रास पहुंचने के बाद उन्होंने खुद को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा. पहले ही सेमेस्टर में कई क्लब और टीमों से जुड़कर उन्होंने नई दोस्तियां बनाई. वह IIT Madras के टेकफेस्ट ‘शास्त्रा’ से चार साल तक जुड़े रहे। इसके अलावा AI, मैथ्स और प्रोग्रामिंग क्लब में भी सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने स्टार्टअप सर्विसेज में एसोसिएट मैनेजर और Avishkar Hyperloop में Embedded Systems Engineer के रूप में भी काम किया. अंतिम वर्ष में उन्हें संस्थान का Co-Curricular Affairs Secretary चुना गया.

IIT ने सिखाया आत्मविश्वास और विनम्रता

उनका कहना है कि IIT का अनुभव उन्हें पहले से अधिक आत्मविश्वासी और बहिर्मुखी बना गया. इतने प्रतिभाशाली छात्रों और प्रोफेसरों के बीच रहकर उन्होंने सीखा कि हर व्यक्ति से कुछ नया सीखा जा सकता है. IIT के दौरान उन्हें विदेश मंत्री S. Jaishankar के साथ Fireside Chat होस्ट करने और इंटर IIT टेक मीट में IIT Madras का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला. साथ ही NXT Fellowship Program में चयन ने उन्हें ग्लोबल पॉलिसी और लीडरशिप की दुनिया से परिचित कराया.

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Tags: IITjeeyoutube
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