IIT Success Story: साइंस से कभी डरता था यह लड़का, YouTube पर खोज रहे थे दूसरा करियर, फिर JEE में मचाया धमाल

IIT Success Story: कभी 16 साल की उम्र में साइंस से बचने का रास्ता खोज रहे आर्यन संदीप गुप्ता (Aryan Sandeep Gupta) ने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद वे IIT गुवाहाटी में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे होंगे. आज वे IIT गुवाहाटी के मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फाइनल ईयर के छात्र हैं.

आर्यन का सफर इस बात की मिसाल है कि करियर को लेकर शुरुआती डर हमेशा आपकी अंतिम मंजिल तय नहीं करता.

YouTube से शुरू हुआ करियर को लेकर कन्फ्यूजन

10वीं कक्षा में आर्यन को साइंस मुश्किल लगती थी. उन्होंने YouTube पर ऐसे करियर तलाशने शुरू किए, जिनमें बिना साइंस लिए अच्छी कमाई की जा सके. डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स से जुड़े वीडियो देखकर उन्हें लगा कि कॉमर्स के जरिए भी इस क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है. हालांकि, उनकी मां और कुछ समझदार लोगों ने उन्हें अपना फैसला दोबारा सोचने के लिए प्रेरित किया. आखिरकार आर्यन ने साइंस लेने का फैसला किया और JEE की तैयारी शुरू कर दी.

एक शिक्षक की सलाह ने बदला पढ़ाई का नजरिया

JEE की तैयारी के दौरान उनके एक शिक्षक की सलाह ने आर्यन की सोच बदल दी. संदेश साफ था कि सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ने के बजाय साइंस और समस्या को समझने की कोशिश करो. यही सोच आगे चलकर उनकी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बनी. 11वीं के अंत में बैच बदलने की प्रक्रिया और मेरिट रैंकिंग ने उनमें प्रतिस्पर्धा की नई ऊर्जा पैदा की. इसके बाद पढ़ाई बोझ नहीं रही. उन्हें फिजिक्स, मैथ्स और सवाल हल करने में वास्तविक आनंद आने लगा.

JEE Main में 99.78 पर्सेंटाइल, Physics में 100

मेहनत का नतीजा शानदार रहा. JEE Main के पहले प्रयास में आर्यन ने 99.78 पर्सेंटाइल हासिल किया और फिजिक्स में 100 पर्सेंटाइल स्कोर किया. इसके बाद JEE Advanced पर पूरा ध्यान लगाया और परीक्षा में AIR 1001 हासिल की. अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने कोचिंग संस्थान से ज्यादा अपने शिक्षकों पर भरोसा किया. JEE Main के बाद जब उनके कुछ पुराने शिक्षक नारायण से अलग हो गए, तो आर्यन ने उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और Advanced की तैयारी के लिए एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़ गए.

आखिरी राउंड में मिला IIT Guwahati DSAI

JoSAA काउंसलिंग में आर्यन ने मुख्य रूप से MnC, CSE और DSAI जैसी ब्रांचों को प्राथमिकता दी. शुरुआती राउंड में उन्हें IIT हैदराबाद और फिर IIT कानपुर में MnC मिली. लेकिन उनका इंतजार छठे और आखिरी राउंड में खत्म हुआ, जब उन्हें IIT गुवाहाटी में Data Science and Artificial Intelligence (DSAI) मिल गई. यह वही क्षेत्र था, जिसके बारे में उन्होंने कभी साइंस से बचने के लिए खोजबीन शुरू की थी.

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लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार आर्यन IIT गुवाहाटी के डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं. साथ ही वह क्लब, कल्चरल इवेंट, थिएटर, इम्प्रोव कॉमेडी और इंटर-IIT गतिविधियों का भी हिस्सा हैं. उनकी कहानी बताती है कि कभी-कभी जिस विषय से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है.