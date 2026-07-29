Delhi School Holiday: क्या आज बंद रहेंगे स्कूल? भारी बारिश के बीच किन राज्यों में बच्चों की होगी बल्ले-बल्ले; जानें यहां

Delhi School Holiday: जो छात्र और माता-पिता यह जानना चाहते हैं कि क्या बुधवार, 29 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल बंद करने की घोषणा नहीं की है. देश के ज़्यादातर हिस्सों में शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से काम करेंगे, हालांकि स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति या अन्य आपातकालीन स्थितियों के आधार पर ज़िले-स्तर पर स्कूल बंद करने का आदेश दे सकता है. माता-पिता और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो क्लास के लिए निकलने से पहले अपने ज़िला अधिकारियों और स्कूलों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखें.

इस राज्य में रहेगी छुट्टी

इसका एक अपवाद आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम ज़िला है, जहाँ सालाना ‘सिंहाचलम गिरिप्रदक्षिणा’ के कारण 29 जुलाई को कुछ चुनिंदा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे भारी बारिश, बाढ़ या जलभराव से प्रभावित इलाकों में स्थानीय स्तर पर स्कूल बंद होने की संभावना बढ़ गई है.

विशाखापत्तनम में 29 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, सालाना ‘सिंहाचलम गिरिप्रदक्षिणा’ को देखते हुए विशाखापत्तनम ज़िले के 221 स्कूल और कॉलेज 28 और 29 जुलाई को बंद रहेंगे. ज़िला प्रशासन ने धार्मिक जुलूस के सुचारू संचालन, ट्रैफ़िक प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और बड़ी संख्या में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छुट्टी की घोषणा की है. यह बंदी केवल 32 किलोमीटर लंबे गिरिप्रदक्षिणा मार्ग पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे ज़िला अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और बदले हुए शेड्यूल का पालन करें.

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कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जुलाई को देश के कई इलाकों में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है. कई राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

क्या बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे?

फिलहाल, किसी भी राज्य ने मौसम के कारण 29 जुलाई को सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा नहीं की है. हालांकि, अगर भारी बारिश के कारण बाढ़, जलभराव या ऐसी कोई अन्य स्थिति पैदा होती है जिससे छात्रों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो ज़िला प्रशासन के पास क्लास रोकने का अधिकार है. बारिश से प्रभावित इलाकों में रहने वाले छात्र और उनके माता-पिता को स्कूल बंद होने या एकेडमिक शेड्यूल में बदलाव से जुड़ी आखिरी समय की घोषणाओं के लिए अपने ज़िला प्रशासन, शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूलों से मिलने वाली जानकारी को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए.