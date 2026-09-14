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Salesforce की नौकरी छोड़ Google क्यों गए यह IITian? वजह जानकर कहेंगे- ये सिर्फ करियर की बात नहीं

Bengaluru के टेक प्रोफेशनल ने Salesforce छोड़कर Google जॉइन करने की वजह बताई. Samsung से Google तक का सफर, 6-8 घंटे की मेहनत और Imposter Syndrome की कहानी के बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 12:09:33 PM IST

Success Story: Salesforce से Google तक पहुंचे टेक प्रोफेशनल की कहानी
Success Story: Salesforce से Google तक पहुंचे टेक प्रोफेशनल की कहानी


Success Story: बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल ने Salesforce से Google तक के अपने करियर सफर की कहानी साझा की है. उनका कहना है कि Salesforce छोड़ने के पीछे कंपनी से कोई नाराजगी नहीं थी. असल वजह थी खुद को यह साबित करना कि वह टेक इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रोफेशनल्स के बीच अपनी जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं.

Instagram पर @bug_to_feature नाम से अपनी प्रोफेशनल जर्नी साझा करने वाले इस टेक प्रोफेशनल ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें खुद की तकनीकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था. Samsung में फ्रेशर के तौर पर काम शुरू करने के दौरान कोडिंग और टेक्निकल चर्चाएं उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण थीं.

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Samsung में शुरुआत आसान नहीं थी

उन्होंने बताया कि अनुभवी डेवलपर्स के बीच बैठकर उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे वह उस माहौल का हिस्सा नहीं हैं. डिजाइन और क्वालिटी से जुड़ी टीम की चर्चाएं भी उन्हें आसानी से समझ नहीं आती थीं. लेकिन उन्होंने इस परेशानी को कमजोरी मानकर छोड़ने के बजाय चुनौती के रूप में लिया. उनका मानना था कि अगर उन्होंने IIT में जगह बनाई है, तो लगातार मेहनत करके तकनीकी क्षेत्र में भी खुद को बेहतर बनाया जा सकता है.

रोज 6-8 घंटे की पढ़ाई ने बदली कहानी

वर्ष 2024 में उन्होंने करीब दो महीने तक रोजाना 6 से 8 घंटे अपनी तकनीकी स्किल्स पर लगाए. ऑनलाइन कोर्स, किताबों और Medium पर उपलब्ध आर्टिकल्स की मदद से उन्होंने Data Structures and Algorithms (DSA), System Design और अलग-अलग Technology Stacks पर काम किया. इस मेहनत का परिणाम उन्हें Salesforce में नौकरी मिलने के रूप में मिला. हालांकि, नई नौकरी मिलने के बाद भी उनके मन में खुद को लेकर संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

सफलता के बाद भी बना रहा Imposter Syndrome

टेक प्रोफेशनल ने बताया कि Salesforce और Amazon के कठिन इंटरव्यू में कई राउंड पार करने के बावजूद उन्हें अपनी उपलब्धियां कभी-कभी किस्मत का नतीजा लगती थीं. उनका मानना था कि दूसरों को जिस स्तर तक पहुंचने में 6-12 महीने लगते हैं, वह वहां अपेक्षाकृत कम समय में पहुंच गए थे. इसी वजह से उन्होंने नौकरी के साथ-साथ अपनी तैयारी जारी रखी. ऑफिस के बाद डिजाइन प्रैक्टिस, नई DSA समस्याएं और दूसरी तकनीकी स्किल्स सीखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया.

Google जाना बना खुद को साबित करने का जरिया

उन्होंने बताया कि Salesforce छोड़कर Google जाने का फैसला उनके लिए सिर्फ बेहतर कंपनी में नौकरी हासिल करना नहीं था. वह खुद को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि Salesforce में मिली सफलता महज संयोग नहीं थी. उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य Samsung या Salesforce की उपलब्धियों को कमतर दिखाना नहीं है. यह उनके व्यक्तिगत लक्ष्य और खुद को एक चुनौती देने की कहानी है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने महसूस की अपनी कहानी

उनकी पोस्ट पर कई यूजर्स ने इसे Imposter Syndrome से जोड़ा. लोगों ने कहा कि बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी खुद की क्षमता पर संदेह होना असामान्य नहीं है. कई यूजर्स ने उनके सफर को प्रेरणादायक बताया और उन्हें याद दिलाया कि लगातार मेहनत से हासिल की गई सफलता को सिर्फ किस्मत कहना खुद के प्रयासों को कम आंकना है.

Tags: googleIIT
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