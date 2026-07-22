Who is  Panshul Bansal: कौन है NEET Topper पांशुल बंसल? बताया कैसे हो रहा है प्रोटेस्ट करने से छात्रों का नुकसान; बातों-बातों में दे दी बड़ी सलाह

Who is Panshul Bansal | NEET Topper 2026: एक साइंस स्टूडेंट क्या हासिल करने का सपना देख सकता है? फरीदाबाद के पांशुल बंसल के लिए, इसका जवाब है – लगभग सब कुछ. JEE Main 2026 में शानदार 99.5 परसेंटाइल हासिल करने के बाद, पांशुल अब NEET UG 2026 में 720 में से 715 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2 पर आ गए हैं. हालांकि उनके अंक सबसे ज़्यादा अंक पाने वालों में से एक थे, लेकिन NEET के ‘टाई-ब्रेकर’ नियम ने उन्हें AIR 2 पर ला दिया. उनकी यह शानदार यात्रा, जो 8वीं क्लास में डॉक्टर बनने के सपने के साथ शुरू हुई थी, अब देश भर के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स (मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों) के लिए प्रेरणा बन गई है.

मेरे परेंट्स ने कभी…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पांशुल बंसल ने इंडिया टुडे को बताया, ‘मेरे माता-पिता ने मेरे करियर को लेकर मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला. 10वीं क्लास के बाद मेरे पास कई विकल्प थे, लेकिन मैंने बायोलॉजी चुनी क्योंकि इसमें मेरी सच में दिलचस्पी थी. कम उम्र से ही एक साफ़ लक्ष्य होने से मुझे सही सोच बनाने और अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़बूत करने में मदद मिली.’

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कौन है पांशुल बंसल ?

हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले पांशुल ने 8वीं क्लास से ही मेडिकल के क्षेत्र में जाने का लक्ष्य बना लिया था. अपने माता-पिता के लगातार मार्गदर्शन में, उन्होंने एक सफल सर्जन बनने के साफ़ मकसद के साथ साइंस स्ट्रीम चुनी. छोटे-मोटे लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय, उन्होंने शुरू से ही फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मज़बूत कॉन्सेप्ट्स बनाने पर ध्यान दिया. 10वीं या 12वीं क्लास में स्कूल टॉपर न होने के बावजूद, पांशुल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रदर्शन कुछ और ही कहानी कहता है. JEE Main 2026 में उनका 99.5 परसेंटाइल और उसके बाद NEET UG 2026 में 720 में से 715 अंक, सालों की अनुशासित तैयारी और निरंतरता को दिखाते हैं.

प्रोटेस्ट को लेकर कही बड़ी बात

वहीं प्रोटेस्ट कर रहे नीट छात्रों को बंसल ने बातों-बातों में एक बड़ी सलाह दे दी है. बंसल ने NDTV से बात करते हुए कहा कि मैंने सोचा कि मैं विरोध प्रदर्शन में क्यों जाऊं? इसके बजाय, मैं घर पर पढ़ाई कर सकता हूं और अपनी स्किल्स और स्कोर को बेहतर बना सकता हूं.” उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और विपक्षी पार्टियां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं.

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