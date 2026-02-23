कौन हैं मुस्लिम IAS फराह हुसैन? ऐसा परिवार जहां पहले से हैं 3 IAS, 1 IPS और 5 RAS अधिकारी; जानें सफलता की मिसाल

Who Is IAS Farah Hussain: यह राजस्थान के कायमखानी मुस्लिम समुदाय की सदस्य फराह हुसैन की कहानी है. उनके परिवार में IAS, IPS और RAS अधिकारी पहले से है. सिविल सेवाओं में अपने परिवार की प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने UPSC परीक्षा भी दी और सफलतापूर्वक IRS अधिकारी बनी है. IRS अधिकारी फराह हुसैन की सफलता की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो कुछ खास करना चाहती है.

कौन हैं फराह हुसैन?

फराह हुसैन राजस्थान के झुंझुनू में रहती है. वह 26 साल की उम्र में IRS अधिकारी बन गईं है. इससे पहले उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की. उनके परिवार की जड़ें सिविल सेवा (UPSC Success Story) से है. उनके पिता, चाचा और चचेरे भाई सरकारी सेवा (IAS Family) में ऊंचे पदों पर है. सरकारी अधिकारी बनने की इच्छा से प्रेरित होकर, उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया है.

उन्होंने पांच साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स पूरा किया और LLB (LLB) की डिग्री हासिल की है. ​​अपनी पढ़ाई के दौरान वह अपने बैच की एकमात्र छात्रा थीं जिन्होंने मशहूर वकील महेश जेठमलानी की टीम में काम किया है. इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम किया है.

सरकारी वकीलों से भरा परिवार

फराह हुसैन के परिवार में तीन IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर और पांच RAS ऑफिसर है. उनके पिता अशफाक हुसैन, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. वह शुरू में RAS ऑफिसर थे और बाद में IAS में प्रमोट हुए है. फराह के चाचा, लियाकत खान, IPS ऑफिसर और जाकिर खान, IAS ऑफिसर है. उनके दो कज़िन RAS ऑफिसर हैं, और परिवार के कई दूसरे सदस्य सिविल सर्विस और इंडियन आर्मी में ऊंचे पदों पर है. फराह के पति, कमर उल ज़मान चौधरी, राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर है.

डॉक्टर बनने का सपना

फराह खान बचपन से ही वकील या सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि MBBS पूरा करने और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के बाद वह डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड थी. हालांकि उनके परिवार ने उन्हें सिविल सर्विस में जाने के लिए हिम्मत दी है. IAS ऑफिसर बनकर फराह हुसैन ने न सिर्फ अपने परिवार को गर्व महसूस कराया है, बल्कि महिलाओं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ताकत की पहचान भी बनी है.

बिना कोचिंग के UPSC एग्जाम पास किया

फराह हुसैन ने 2015 में UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया था. उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली थी. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने UPSC एग्जाम में 267वीं रैंक हासिल की है. ​​UPSC ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सरकारी नौकरी मिल गई है. वह पॉपुलर IAS ऑफिसर टीना डाबी की बैचमेट है. वह राजस्थान में दूसरी मुस्लिम महिला सिविल सर्वेंट ऑफिसर है.