Home > शिक्षा > Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?

Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?

Who is Avni Kejriwal| Kaun Hai Avni Kejriwaal: अवनी केजरीवाल आज-कल काफी सुर्खियों में है और उसकी वजह है उनके 500 नंबर जी हां, उन्होंने क्लास 12 में टॉप किया है और उनके 500 नंबर रहे हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: June 23, 2026 2:15:57 PM IST

Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?


Who is Avni Kejriwal| Kaun Hai Avni Kejriwal: झारखंड के रांची की रहने वाली कॉमर्स छात्रा अवनि केजरीवाल (Avni Kejriwaal)ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल की है. शुरुआत में उनके कुछ अंक कम आए थे, लेकिन पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के बाद उनका स्कोर बढ़कर 500 में से 500 हो गया. इस तरह उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में परफेक्ट स्कोर हासिल कर सभी को हैरान कर दिया.

अवनि ने बताया कि शुरुआती रिजल्ट में उनके अंग्रेजी के सब्जेक्टिव सवालों में लगभग सभी उत्तरों पर थोड़े-थोड़े अंक काटे गए थे. इसके कारण उनका कुल प्रतिशत 92 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रह गया था. उनका कहना था कि अंग्रेजी उनका पसंदीदा और सबसे मजबूत विषय था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि नंबर में कुछ गलती हुई है. इसी वजह से उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया. रिवैल्यूएशन के बाद अंग्रेजी में उनके 19 अंक और बिजनेस स्टडीज में 5 अंक बढ़ गए. इससे उनके कुल 24 अंक बढ़े और उनका स्कोर 500/500 तक पहुंच गया.

You Might Be Interested In

 परफेक्ट स्कोर मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल

अवनि ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को 500 अंक मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सभी बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि पहले ही उनके तीन विषयों में 100 में से 100 अंक आ चुके थे और रिवैल्यूएशन के बाद बाकी कम हुए अंक भी जुड़ गए. उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी के लगभग सभी लंबे उत्तरों में करीब आधा-आधा अंक कम किया गया था, जिसे बाद में सुधार दिया गया.

 आगे बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में बनाना चाहती हैं करियर

अवनि ने बताया कि वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और भविष्य में बिजनेस, फाइनेंस और उससे जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती हैं. फिलहाल वो कॉलेज के लिए सोच रही हैं और सही कोर्स चुनने की तैयारी में हैं.

 सोशल मीडिया पर लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

अवनि के 500/500 अंक हासिल करने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. कई लोगों ने उनकी सफलता की जमकर तारीफ की और उन्हें बधाई दी. वहीं कुछ लोगों ने अंग्रेजी जैसे भाषा विषय में पूरे अंक मिलने पर हैरानी भी जताई. कई यूजर्स ने पुराने समय की परीक्षाओं को याद करते हुए कहा कि पहले अंग्रेजी में इतने ज्यादा अंक हासिल करना काफी मुश्किल माना जाता था। कुछ लोगों ने मजेदार टिप्पणियां और मीम्स भी साझा किए.

Tags: avni kejriwalWho is Avni Kejriwal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026
Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?
Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?
Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?
Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?