Who is Avni Kejriwal: कौन है 500/500 नंबर पाने वाली अवनी केजरीवाल? क्यों कराया था रिवैल्यूएशन?

Who is Avni Kejriwal| Kaun Hai Avni Kejriwal: झारखंड के रांची की रहने वाली कॉमर्स छात्रा अवनि केजरीवाल (Avni Kejriwaal)ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल की है. शुरुआत में उनके कुछ अंक कम आए थे, लेकिन पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के बाद उनका स्कोर बढ़कर 500 में से 500 हो गया. इस तरह उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में परफेक्ट स्कोर हासिल कर सभी को हैरान कर दिया.

अवनि ने बताया कि शुरुआती रिजल्ट में उनके अंग्रेजी के सब्जेक्टिव सवालों में लगभग सभी उत्तरों पर थोड़े-थोड़े अंक काटे गए थे. इसके कारण उनका कुल प्रतिशत 92 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रह गया था. उनका कहना था कि अंग्रेजी उनका पसंदीदा और सबसे मजबूत विषय था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि नंबर में कुछ गलती हुई है. इसी वजह से उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया. रिवैल्यूएशन के बाद अंग्रेजी में उनके 19 अंक और बिजनेस स्टडीज में 5 अंक बढ़ गए. इससे उनके कुल 24 अंक बढ़े और उनका स्कोर 500/500 तक पहुंच गया.

परफेक्ट स्कोर मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल

अवनि ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को 500 अंक मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सभी बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि पहले ही उनके तीन विषयों में 100 में से 100 अंक आ चुके थे और रिवैल्यूएशन के बाद बाकी कम हुए अंक भी जुड़ गए. उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी के लगभग सभी लंबे उत्तरों में करीब आधा-आधा अंक कम किया गया था, जिसे बाद में सुधार दिया गया.

आगे बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में बनाना चाहती हैं करियर

अवनि ने बताया कि वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और भविष्य में बिजनेस, फाइनेंस और उससे जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती हैं. फिलहाल वो कॉलेज के लिए सोच रही हैं और सही कोर्स चुनने की तैयारी में हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

अवनि के 500/500 अंक हासिल करने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. कई लोगों ने उनकी सफलता की जमकर तारीफ की और उन्हें बधाई दी. वहीं कुछ लोगों ने अंग्रेजी जैसे भाषा विषय में पूरे अंक मिलने पर हैरानी भी जताई. कई यूजर्स ने पुराने समय की परीक्षाओं को याद करते हुए कहा कि पहले अंग्रेजी में इतने ज्यादा अंक हासिल करना काफी मुश्किल माना जाता था। कुछ लोगों ने मजेदार टिप्पणियां और मीम्स भी साझा किए.