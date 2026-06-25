NEET UG Re-Exam Result 2026: कब जारी होगा नीट री-एग्जाम का रिजल्ट? नोट कर लें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका

NEET UG Re-Exam Result 2026: नीट यूजी री-एग्जाम दे चुके उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है. परीक्षा के नतीजे अगले महीने यानी जुलाई के आखिरी हफ्ते तक घोषित किए जा सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. आपको बता दें कि देश भर के 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए यह री-एग्जाम रविवार, 21 जून को आयोजित किया गया था.

neet.nta.nic.in पर कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘NEET re-exam scorecard PDF’ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे— एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

स्टेप 4: इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड को सेव करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट (हार्ड कॉपी) जरूर निकाल ले.

पिछले 5 सालों में कब-कब आए नीट के नतीजे?

बीते कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो नीट परीक्षा के नतीजे इन तारीखों पर जारी किए गए थे:

साल रिजल्ट की तारीख 2025 14 जून 2024 4 जून (री-एग्जाम का रिजल्ट: 30 जून) 2023 13 जून 2022 7 सितंबर 2021 1 नवंबर

NEET री-एग्जाम 2026 की Answer Key कब आएगी?

नीट यूजी री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) भी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपलोड कर दी जाएगी. पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखें तो उम्मीद जताई जा रही है कि 28 जून तक आंसर-की जारी की जा सकती है.

ऐसे डाउनलोड करें Answer Key:

आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

‘NEET re-exam answer key 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करे.

आपकी स्क्रीन पर आंसर-की की पीडीएफ खुल जाएगी.

इसे डाउनलोड करें और अपने जवाबों का मिलान करने के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

गलत जवाबों पर आपत्ति (Objection) कैसे दर्ज कराएं?

अगर आपको आंसर-की में दिए गए किसी जवाब पर कोई आपत्ति है, तो आप ऑनलाइन चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए यह तरीका अपनाएं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट करें.

होमपेज पर ‘NEET re-exam answer key objection window’ के लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करें.

अब उन सवालों को चुनें जिन पर आप आपत्ति जताना चाहते हैं.

अपने दावे के समर्थन में सही जवाब और जरूरी दस्तावेज (PDF फॉर्मेट में) अपलोड करें.

तय की गई ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर दें.

कन्फर्मेशन पेज को सेव करें और इसका एक प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें.

नोट: नीट यूजी री-एग्जाम 2026 से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट और विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही भरोसा करें.