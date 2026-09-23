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WB Zero Enrollment Schools: 933 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, सरकार ने बंद किए स्कूल, अब होगी संपत्तियों की जांच

West Bengal में Zero Enrollment के कारण 933 स्कूल बंद किए गए हैं. सरकार अब स्कूलों की जमीन, भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर दोबारा संचालन या सार्वजनिक इस्तेमाल पर विचार करेगी.

By: Munna Verma | Published: September 23, 2026 11:27:00 AM IST

West Bengal Zero Enrollment Schools: दोबारा शुरू करने से लेकर सार्वजनिक इस्तेमाल तक पर होगा विचार
West Bengal Zero Enrollment Schools: दोबारा शुरू करने से लेकर सार्वजनिक इस्तेमाल तक पर होगा विचार


West Bengal Zero Enrollment Schools: पश्चिम बंगाल में स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में 933 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक भी छात्र का दाखिला नहीं होने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया है. अब सरकार इन स्कूलों की मौजूदा स्थिति और वहां उपलब्ध जमीन, भवन व अन्य संसाधनों का आकलन कराएगी. साथ ही, जहां संभव होगा वहां स्कूलों को दोबारा शुरू करने की संभावना भी तलाशने के निर्देश दिए गए हैं.

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 16 सितंबर को जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि राज्य के कई स्कूलों में Zero Enrollment की स्थिति सामने आई है. इससे सार्वजनिक धन से तैयार किए गए शैक्षिक भवन और अन्य संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है. कई जगह ये संपत्तियां खाली या बेहद कम इस्तेमाल की स्थिति में हैं.

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933 स्कूलों में Zero Enrollment, शिक्षा मंत्री ने बताई वजह

स्कूल शिक्षा मंत्री दिपक बर्मन के अनुसार, राज्य में कुल 933 प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल ऐसे पाए गए हैं जहां कोई छात्र नामांकित नहीं है. उन्होंने कहा कि यह समस्या पिछले करीब 20 वर्षों से बनी हुई है और हाल के पांच वर्षों में स्थिति अधिक गंभीर हुई है. सरकार अब इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी जुटा रही है, ताकि आगे की कार्रवाई वास्तविक स्थिति के आधार पर की जा सके.

DM की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने स्तर पर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला स्कूल इंस्पेक्टर भी शामिल होंगे. कमेटियां Zero Enrollment वाले प्रत्येक स्कूल की स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लेंगी. इसमें स्कूल भवन, क्लासरूम, जमीन, सुविधाओं और अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटाने के साथ उनके स्वामित्व और भौतिक स्थिति की भी जांच की जाएगी.

स्कूल फिर खुलेंगे या दूसरी जगह होगा इस्तेमाल?

जांच के बाद यह देखा जाएगा कि किन स्कूलों को दोबारा शुरू किया जा सकता है. यदि किसी इलाके में भविष्य में बच्चों के नामांकन की संभावना है, तो समिति स्कूल के पुनर्गठन या दोबारा संचालन की सिफारिश कर सकती है. वहीं, लंबे समय से खाली पड़े या कम इस्तेमाल होने वाले भवनों को ट्रेनिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर, कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र, कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र जैसे कार्यों में इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी देखी जाएंगी.

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्णय में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न हो और हर बच्चे की स्कूल तक पहुंच बनी रहे.

30 दिन में मांगी गई जिला-वार रिपोर्ट

कमेटियों को प्रत्येक Zero Enrollment स्कूल के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी. रिपोर्ट में स्कूल को जारी रखने या फिर से शुरू करने तथा उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य में इस्तेमाल करने के सुझाव शामिल होंगे. विभाग ने सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.

मेमोरेंडम में इन संपत्तियों के पुन: उपयोग या पुनरुद्धार के लिए Public-Private Partnership (PPP) मॉडल की संभावना का भी उल्लेख किया गया है. हालांकि, मंत्री दिपक बर्मन ने कहा है कि सरकार इन संपत्तियों को पूरी तरह PPP मॉडल के हवाले करने के पक्ष में नहीं है.

Tags: West Bengal Schools ClosedWest Bengal Zero Enrollment Schools
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