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WBJEE Admit Card 2026 आज हो सकता है जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका और जरूरी गाइडलाइन

WBJEE Admit Card 2026 Date: डब्ल्यूबीजेईई एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है. जो कोई भी इसके लिए फॉर्म भरे हैं, वे इस लिंक wbjeeb.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 10:48:11 AM IST

WBJEE Admit Card 2026 आज जारी हो सकता है.
WBJEE Admit Card 2026 आज जारी हो सकता है.


WBJEE Admit Card 2026 Date: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) आज, 15 मई 2026 को WBJEE Admit Card 2026 जारी कर सकता है. जिन उम्मीदवारों ने WBJEE 2026 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. यह प्रवेश परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी कॉलेजों में B.Tech, B.Arch और B.Pharm कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://wbjeeb.nic.in/ के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी एडमिट कार्ड देख सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है.

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WBJEE Admit Card 2026 कब और कहां जारी होगा

WBJEEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए “WBJEE Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें और PDF डाउनलोड कर लें.
परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी जरूर निकाल लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी लॉगिन डिटेल्स

WBJEE Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी.

एप्लीकेशन नंबर
पासवर्ड या जन्मतिथि

यदि कोई उम्मीदवार अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वेबसाइट पर उपलब्ध “Forgot Password” विकल्प का उपयोग कर सकता है.

परीक्षा के दिन इन नियमों का रखें ध्यान

WBJEEB ने परीक्षा से जुड़े कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी उम्मीदवारों को करना होगा.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य होगा.
एक वैध फोटो ID प्रूफ साथ रखना जरूरी है.
परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

मान्य फोटो ID में आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, PAN कार्ड या स्कूल/कॉलेज ID शामिल हैं.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी

WBJEE Admit Card 2026 में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जैसे

उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
परीक्षा केंद्र का पता
परीक्षा की तारीख और समय
रिपोर्टिंग टाइम
परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे, तो तुरंत WBJEEB से संपर्क करें.

Tags: admit cardWBJEE
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