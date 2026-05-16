WBCHSE में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, प्रियदर्शिनी मल्लिक को सचिव पद से हटाया गया

WBCHSE: पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) की सचिव प्रियदर्शिनी मल्लिक को उनके पद से हटा दिया गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में शिक्षा विभाग और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार से जुड़े कई विवादों की जांच लगातार जारी है.

प्रियदर्शिनी मल्लिक, पूर्व मंत्री और TMC नेता Jyotipriya Mallick की बेटी हैं. WBCHSE राज्य में हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के संचालन और प्रशासन की सबसे अहम संस्था मानी जाती है. ऐसे में इस स्तर पर हुआ बदलाव राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विभागीय पुनर्गठन के बीच लिया गया फैसला

सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग के भीतर लंबे समय से एक बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी. इसी क्रम में प्रियदर्शिनी मल्लिक से कथित तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा गया था. हालांकि, खबरों के मुताबिक उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया. इसके बाद परिषद के अधिकारियों ने उन्हें सचिव पद से हटाने का निर्णय लिया. यह कदम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य सरकार की उस कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच का असर

पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से स्कूल भर्ती घोटाला लगातार चर्चा में रहा है. ‘नौकरी के बदले कैश’ मामले में करोड़ों रुपये के लेनदेन के आरोप लगे थे, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं. इसी वजह से शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारियों और नेताओं पर निगरानी बढ़ी है.

प्रियदर्शिनी मल्लिक का नाम भी उस समय चर्चा में आया था जब उनके पिता ज्योतिप्रिय मल्लिक को कथित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) घोटाले में 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों ने उस दौरान उनकी आय के स्रोतों को लेकर भी सवाल उठाए थे.

करोड़ों की कमाई पर उठे थे सवाल

ED की जांच में यह दावा किया गया था कि प्रियदर्शिनी मल्लिक ने एक ही वित्तीय वर्ष में निजी ट्यूशन से लगभग 3.37 करोड़ रुपये की आय अर्जित की. इस दावे के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी बहस शुरू हो गई थी. विपक्ष ने मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था, जबकि TMC ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था.

अब आशुतोष कॉलेज लौटने की सलाह

राज्य सरकार ने प्रियदर्शिनी मल्लिक को उनके मूल पद पर लौटने की सलाह दी है. वह दक्षिण कोलकाता के सरकारी सहायता प्राप्त Asutosh College में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि WBCHSE में यह बदलाव आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में और भी बड़े प्रशासनिक सुधारों का संकेत हो सकता है.