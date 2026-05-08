WBBSE Madhyamik Result 2026 DECLARED: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं रिजल्ट wbbse.wb.gov.in पर जारी, ऐसे करें चेक

WBBSE Madhyamik Result 2026 DECLARED: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आखिरकार आज यानी 8 मई को माध्यमिक (10वीं) का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे पश्चिन बंगाल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. बोर्ड ने रिजल्ट देखने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

इस वर्ष पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी के बीच किया गया था. परीक्षा राज्यभर के 2,600 से अधिक केंद्रों पर आयोजित हुई. बोर्ड के अनुसार इस बार लगभग 9.71 लाख छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी. परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। अब सभी छात्रों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

wbbse.wb.gov.in

wbresults.nic.in

इसके अलावा छात्र DigiLocker और SMS सुविधा के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. कई मीडिया पोर्टल्स पर भी रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा, जिससे सर्वर स्लो होने की स्थिति में छात्रों को मदद मिल सके.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट में छात्रों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी. इनमें शामिल हैं:

छात्र का नाम

रोल नंबर

पंजीकरण संख्या

विषयवार अंक

कुल अंक

ग्रेड

पास या फेल की स्थिति

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

WBBSE द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए कुल मिलाकर कम से कम 34 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. सिर्फ कुल अंक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विषय में अलग-अलग पास होना भी अनिवार्य है. यदि कोई छात्र सीमित विषयों में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

छात्रों के भविष्य के लिए अहम है यह रिजल्ट

माध्यमिक परीक्षा का परिणाम छात्रों के शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है. इसी रिजल्ट के आधार पर छात्र आगे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसी स्ट्रीम का चयन करते हैं. पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल बोर्ड का कुल पास प्रतिशत 86.56 प्रतिशत दर्ज किया गया था. इस बार भी छात्रों और अभिभावकों को बेहतर परिणाम की उम्मीद है.