WBBSE Madhyamik Result 2026 Date & Time:  पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज, ऐसे कर पाएंगे चेक

WBBSE Madhyamik Result 2026 Date & Time: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) आज माध्यमिक यानी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है. राज्यभर के लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपने मुख्य कार्यालय से आधिकारिक रूप से परिणाम जारी करेगा. रिजल्ट जारी होते ही छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने पुष्टि की है कि नतीजों की घोषणा दो चरणों में होगी. सुबह 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आंकड़े और टॉपर्स के नाम बताए जाएंगे. इसके बाद सुबह 10:15 बजे ऑनलाइन नतीजों का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा. इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए स्ट्रीम का चयन करेंगे.

इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा WB Madhyamik Result 2026

छात्र अपना पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट 2026 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी.

रिजल्ट चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट्स:

wbbse.wb.gov.in

wbresults.nic.in

2 फरवरी से 12 फरवरी तक चली थीं परीक्षाएं

WBBSE द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षाएं इस साल 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं. परीक्षा कुल 10 दिनों तक चली और सभी पेपर एक ही शिफ्ट में संपन्न कराए गए. बोर्ड ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए थे. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी गई ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके.

9.7 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा में कुल 9,71,340 उम्मीदवार शामिल हुए. इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही.

परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का विवरण:

4,26,733 लड़के

5,44,606 लड़कियां

1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार

हालांकि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 19 छात्रों को परीक्षा से निष्कासित भी किया गया.

पास होने के लिए चाहिए कम से कम 33% अंक

WB Madhyamik Exam 2026 में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है. जो छात्र किसी विषय में निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोर्ड के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनानी होगी. वहीं, जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रूटनी या रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

West Bengal Board की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाएं.

“Madhyamik Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और जरूरी विवरण दर्ज करें.

स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें.