WB HS Result 2026 Today: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं रिजल्ट इस समय होगा जारी, ऐसे आसानी से करें चेक

WB HS Result 2026 Today: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) आज, 14 मई 2026 को WB HS Result 2026 घोषित करने जा रही है. जिन छात्रों ने इस वर्ष पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, रिजल्ट की घोषणा सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी, जबकि छात्रों के लिए स्कोरकार्ड लिंक सुबह 11 बजे एक्टिव होगा.

इस साल लाखों छात्रों को WBCHSE कक्षा 12वीं रिजल्ट का इंतजार है। छात्र अपने रोल नंबर और पंजीकरण संख्या की मदद से ऑनलाइन परिणाम देख पाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

WB HS Result 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “WB HS Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

WB HS Result 2026 की ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी. इनमें छात्र का नाम, रोल नंबर, बोर्ड का नाम, स्ट्रीम, विषयवार अंक, ग्रेड, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस शामिल रहेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि डाउनलोड की गई प्रोविजनल मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें.

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष WB HS Result 7 मई 2025 को घोषित किया गया था. उस समय कुल पास प्रतिशत 90.79% दर्ज किया गया था. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट और जिला-वार प्रदर्शन की जानकारी साझा करेगा.

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से कुछ समय के लिए सर्वर स्लो हो सकता है. ऐसे में छात्र घबराएँ नहीं और थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक डिजिटल कॉपी अपने पास जरूर सेव रखें.