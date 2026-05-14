WB HS Result 2026 DECLARED: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं रिजल्ट wbchse.wb.gov.in पर जारी, यहां से करें चेक

WB HS Result 2026 DECLARED: पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) ने आज पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक (HS) परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही लाखों छात्रों का WBCHSE कक्षा 12वीं रिजल्ट का इंतजार भी खत्म हो गया है. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे पश्चिम बंगाल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. इसके अलावा, परिणाम उसी दिन सुबह 11 बजे से ajkal.in पर भी उपलब्ध रहेगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होंगे टॉपर्स और पास प्रतिशत

बोर्ड की ओर से कोलकाता स्थित कार्यालय में सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. इसी दौरान कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और जिलेवार प्रदर्शन की जानकारी साझा की जाएगी. इसके बाद छात्र वेबसाइट पर जाकर अपना व्यक्तिगत स्कोर चेक कर सकेंगे.

छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

WBCHSE द्वारा जारी ऑनलाइन मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी. छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने होंगे. इसलिए ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है.

कितने अंक लाना जरूरी है?

पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. इससे कम अंक आने पर छात्र अनुत्तीर्ण माने जाएंगे. ऐसे छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा या अन्य विकल्पों का इंतजार करना पड़ सकता है.

रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र क्या करें?

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्क्रूटनी प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद शुरू की जाएगी. इसके लिए आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को समय रहते आवेदन करना होगा.

इस साल परीक्षा में कितने छात्र हुए शामिल?

इस वर्ष WBCHSE कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा में कुल 7,10,811 छात्रों ने हिस्सा लिया. इनमें 6,35,864 छात्र चौथे सेमेस्टर के थे. 59,452 छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए जबकि 15,495 छात्र पुराने सिलेबस के तहत परीक्षा में बैठे. पूरे राज्य में लगभग 2,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट्स से ही रिजल्ट चेक करें और स्क्रूटनी, सप्लीमेंट्री परीक्षा व अन्य अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करते रहें.