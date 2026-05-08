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VITEEE Result 2026 Declared: वीआईटीईईई रिजल्ट viteee.vit.ac.in पर जारी, इस Direct Link से करें चेक

VIT ने VITEEE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 28 अप्रैल से 3 मई के बीच परीक्षा देने वाले छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और रैंक देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 7:41:08 PM IST

VITEEE Result 2026 जारी हो गया है.
VITEEE Result 2026 जारी हो गया है.


VITEEE Result 2026 Declared: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) ने आखिरकार VITEEE Result 2026 जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. जो उम्मीदवार 28 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच आयोजित VIT Engineering Entrance Examination (VITEEE) में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट और रैंक चेक कर सकते हैं.

यह परीक्षा VIT के विभिन्न कैंपसों में संचालित बीटेक और अन्य इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों का अगला बड़ा चरण ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया होगी.

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ऐसे करें VITEEE Result 2026 चेक

छात्र बेहद आसान तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को VIT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर दिए गए “VITEEE Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, जहां एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. उम्मीदवार भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं.

यदि किसी छात्र को मार्कशीट डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 044 462 77555 पर संपर्क कर सकते हैं या btechcounselling@vit.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

VITEEE 2026 रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद VIT जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। काउंसलिंग में केवल योग्य उम्मीदवार ही भाग ले सकेंगे. इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अपनी पसंद का कैंपस, इंजीनियरिंग ब्रांच और फीस कैटेगरी चुनने का अवसर मिलेगा. सीट आवंटन उम्मीदवार की रैंक, सीटों की उपलब्धता और चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लोकप्रिय ब्रांच और पसंदीदा कैंपस मिलने की संभावना अधिक रहती है.

कौन से उम्मीदवार किस कैंपस के लिए होंगे योग्य?

VITEEE 2026 में जिन उम्मीदवारों की रैंक 1 लाख तक है, वे VIT के सभी चार कैंपस VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT-AP और VIT भोपाल की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे. वहीं, जिन छात्रों की रैंक 1 लाख से अधिक होगी, वे केवल VIT-AP और VIT भोपाल कैंपस के लिए योग्य होंगे. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी रैंक के अनुसार काउंसलिंग विकल्प सावधानी से चुनने की सलाह दी गई है.

एडमिशन से पहले दस्तावेज़ सत्यापन जरूरी

सीट आवंटन के बाद छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्यूशन फीस जमा करनी होगी. इसके बाद संस्थान उम्मीदवारों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा. छात्रों को जरूरी दस्तावेज कैंपस रिपोर्टिंग के समय या एडमिशन ऑफिस के निर्देशानुसार जमा करने होंगे. VIT ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग के दौरान दिया गया प्रवेश पूरी तरह अस्थाई होगा और अंतिम पुष्टि सभी पात्रता शर्तें पूरी होने के बाद ही की जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़ी सभी अपडेट केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें. साथ ही जरूरी दस्तावेज और फीस भुगतान समय पर पूरा करें ताकि एडमिशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

Tags: VITEEE Result
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