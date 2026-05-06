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वायरल हुई विजय की 10वीं की मार्कशीट, कैसा था उनका रिजल्ट, एक्टर की पढ़ाई को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

Vijay Thalapathy 10th Marksheet: तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के नेता थलापति विजय जो,  तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने की कगार पर खड़े हैं, उनके पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड फिर से सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

By: Shristi S | Published: May 6, 2026 10:11:24 PM IST

वायरल हुई विजय की 10वीं की मार्कशीट
वायरल हुई विजय की 10वीं की मार्कशीट


Vijay Thalapathy Viral 10th Marksheet: जैसे-जैसे तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के नेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने की कगार पर खड़े हैं, उनके पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड फिर से सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

अभिनेता से राजनेता बने विजय, जिनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, एक औसत छात्र थे, जिन्होंने अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.

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विजय को कितने अंक मिले थे?

रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने चेन्नई के विरुगम्बाक्कम में स्थित एक लोकप्रिय मैट्रिकुलेशन स्कूल से अपनी हाई स्कूल की परीक्षाएं दी थीं. आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने 1100 में से कुल 711 अंक प्राप्त किए थे. मार्कशीट से पता चलता है कि अभिनेता ने विशेष रूप से अपनी मातृभाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उन्होंने तमिल भाषा के पेपर में टॉप किया, जिसमें उन्होंने 200 में से 155 अंक प्राप्त किए. अन्य विषयों में उनका प्रदर्शन अंग्रेजी: 200 में से 133, विज्ञान: 300 में से 206, सामाजिक विज्ञान: 200 में से 122 और गणित: 200 में से 95 था.

गणित में कम अंक होने के बावजूद, उनके कुल अंकों ने उन्हें औसत श्रेणी में रखा, और उनका अंतिम प्रतिशत 65% रहा. विजय की शुरुआती शिक्षा चेन्नई में हुई. उन्होंने विरुगम्बाक्कम के बाललोक स्कूल में जाने से पहले, कोडम्बाक्कम के फातिमा स्कूल में पढ़ाई की थी.

उच्च शिक्षा में विजय की पढ़ाई अधूरी रह गई

अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, विजय ने विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल करने के लिए चेन्नई के लोयोला कॉलेज में दाखिला लिया. हालांकि, उच्च शिक्षा में उनकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई. उन्होंने अभिनय में करियर बनाने के लिए बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया; एक ऐसा फैसला जिसने अंततः उन्हें तमिल फिल्म उद्योग में सुपरस्टारडम तक पहुंचाया.

पढ़ाई पूरी करने के लिए दशकों बाद लौटे कॉलेज

कॉलेज छोड़ने के दशकों बाद, TVK प्रमुख हाल ही में अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए लोयोला कॉलेज वापस लौटे. तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट पर अपनी जीत के बाद, अभिनेता प्रमाण पत्र लेने के लिए संस्थान गए थे; यह एक ऐसा क्षण था जो चुनाव परिणामों द्वारा उनकी पार्टी की शानदार जीत की पुष्टि होने से कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

 उनकी पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है और DMK पीछे है; ऐसे में विजय तमिलनाडु की राजनीति पर द्रविड़ पार्टियों की दशकों पुरानी पकड़ को खत्म करने के लिए तैयार हैं. जैसे ही वे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये पुराने रिपोर्ट कार्ड उनके फैंस को उनके स्टार के पढ़ाई-लिखाई से जुड़े अतीत की एक झलक दे रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-1tamil nadu elections 2026tvkVijay Thalapathy
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