UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश

UPTET Exam Date Announce: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Prayagraj) ने यूपी टीईटी (UPTET) समेत तीन प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी टीईटी का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यह पहली टीईटी होगी। इस क्रम में शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इन तिथियों को कॉलेजों में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए।

परीक्षा की तारीखों के दिनों में होगी छुट्टी

जिन-जिन तारीखों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, इस दिन स्कूलों में छात्रों की छुट्टी रखने का निर्देश दिया गया है। आयोग प्रवक्ता की लिखित परीक्षा 15-16 अक्तूबर व प्रशिक्षित स्नातक ( LT Grade) की लिखित परीक्षा 18-19 दिसंबर को और यूपी टीईटी (UP TET) का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित की गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव व संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यह पहली टीईटी होगी। ऐसे में टीईटी को लेकर शिक्षकों में हलचल बढ़ गई है।

50 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक होंगे प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश (Supreme Court Order on Teachers) की वजह से उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जो न्यूनतम योग्यता न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक संगठनों के अनुसार, इस आदेश से 50 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक प्रभावित होंगे। इनमें मुख्य रूप से पांच श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं।