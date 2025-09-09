Home > शिक्षा > UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश

UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश

TET teachers data: उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षाओं की तारीखों का एलान किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 9, 2025 13:05:49 IST

UP TET Exam Date Announce
UP TET Exam Date Announce

UPTET Exam Date Announce: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Prayagraj) ने यूपी टीईटी (UPTET) समेत तीन प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी टीईटी का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यह पहली टीईटी होगी। इस क्रम में शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इन तिथियों को कॉलेजों में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए।

परीक्षा की तारीखों के दिनों में होगी छुट्टी

जिन-जिन तारीखों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, इस दिन स्कूलों में छात्रों की छुट्टी रखने का निर्देश दिया गया है। आयोग प्रवक्ता की लिखित परीक्षा 15-16 अक्तूबर व प्रशिक्षित स्नातक ( LT Grade) की लिखित परीक्षा 18-19 दिसंबर को और यूपी टीईटी (UP TET) का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित की गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव व संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यह पहली टीईटी होगी। ऐसे में टीईटी को लेकर शिक्षकों में हलचल बढ़ गई है।

50 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक होंगे प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश (Supreme Court Order on Teachers) की वजह से उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जो न्यूनतम योग्यता न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक संगठनों के अनुसार, इस आदेश से 50 हजार से ज्यादा कार्यरत शिक्षक प्रभावित होंगे। इनमें मुख्य रूप से पांच श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं।

  • वर्ष 2000 से पहले नियुक्त शिक्षक
  • स्नातक में कम अंक पाने वाले
  • बीएड धारक और विशिष्ट बीटीसी नियुक्त शिक्षक
  • मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षक
  • डीपीएड और बीपीएड धारक शिक्षक

Rajasthan Police Constable 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप हुई रिलीज, ऐसे करें चेक..!

शिक्षक की दरियादिली को सलाम, बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजाना करते हैं 150 km का सफर

Tags: Eligibility ApplicationSupreme Courtup teachersUP TETUP tet exam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश
UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश
UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश
UPTET परीक्षा की तारीखों का हुआ एलान, जारी किए गए कई दिशा निर्देश