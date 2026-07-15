सरकारी शिक्षक बनने का मौका, उत्तराखंड TET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; जानें योग्यता, फीस और परीक्षा की पूरी डिटेल

UTET 2026: अगर आप उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2026 को दो शिफ्ट में किया जाएगा.

UTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 3 अगस्त 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2026 तय की गई है. अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

UTET दो स्तरों पर आयोजित किया जाता है.

पेपर-1 (कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए)

इसके लिए अभ्यर्थी का 10+2 के बाद दो वर्षीय D.El.Ed, BTC या B.El.Ed उत्तीर्ण होना जरूरी है.

पेपर-2 (कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए)

इसके लिए उम्मीदवार का स्नातक के साथ B.Ed, B.El.Ed, BA B.Ed या B.Sc B.Ed उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

UTET 2026 का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. आवेदन करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें.

आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं.

New Registration पर क्लिक कर पंजीकरण करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें.

आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

सामान्य और OBC वर्ग

एक पेपर के लिए: 600 रुपये

दोनों पेपर के लिए: 1000 रुपये



SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थी

एक पेपर के लिए: 300 रुपये

दोनों पेपर के लिए: 500 रुपये



कब होगी परीक्षा?

UTET 2026 का आयोजन 29 सितंबर 2026 को दो शिफ्ट में किया जाएगा.

पहली शिफ्ट (पेपर-1)

सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक

दूसरी शिफ्ट (पेपर-2)

दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक