UPTET Result 2026: रिजल्ट संशोधन पर UPESSC का बड़ा फैसला, OMR और Normalization पर कही ये बात

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के रिजल्ट को लेकर उठे सवालों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 16 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है. अभ्यर्थियों की ओर से OMR शीट, Normalization, Answer Key और प्रमाण-पत्र में त्रुटियों को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन दिए गए थे. आयोग ने जांच के बाद इन मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर अपना फैसला सुनाया है.

UPTET Result 2026 में OMR से संबंधित उन मामलों पर राहत नहीं दी गई है, जिनमें अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक या प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के गोले गलत भरने अथवा नहीं भरने की शिकायत की थी. आयोग के अनुसार परीक्षा से पहले विज्ञापन, एडमिट कार्ड, OMR और कक्ष निरीक्षकों के माध्यम से अभ्यर्थियों को OMR भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए थे. इसलिए ऐसी गलतियों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव स्वीकार नहीं किया गया है.

Normalization से कम हुए अंकों पर भी बदलाव नहीं

UPTET 2026 परीक्षा कई दिनों और पालियों में आयोजित हुई थी. ऐसे में अलग-अलग शिफ्ट के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में अंतर को ध्यान में रखते हुए Normalization प्रक्रिया लागू की गई थी. अभ्यर्थियों ने Normalization के कारण अंक कम होने की शिकायत करते हुए रिजल्ट में संशोधन की मांग की थी. UPESSC ने इन प्रत्यावेदनों पर राहत देने से इनकार किया है. आयोग के अनुसार निर्धारित Normalization प्रक्रिया पहले से घोषित थी और अलग-अलग पालियों में स्कोर में बदलाव होना इस प्रक्रिया का हिस्सा है.

Answer Key के आधार पर भी नहीं बदले जाएंगे अंक

कुछ अभ्यर्थियों ने Answer Key के आधार पर प्राप्त अंकों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी. आयोग ने जांच के बाद इस श्रेणी में भी मांगा गया बदलाव स्वीकार नहीं किया है. UPTET 2026 की Provisional Answer Key जुलाई में जारी की गई थी और अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया था.

Certificate Correction पर अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

हालांकि, सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है. UPTET Certificate में नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि या वर्ग/श्रेणी जैसी जानकारी में गलती होने पर ऑनलाइन सुधार का अवसर दिया जाएगा. UPESSC जल्द ही अपने पोर्टल पर Correction Window उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करके प्रमाण-पत्र में दर्ज गलत जानकारी को ठीक कराने के लिए अनुरोध कर सकेंगे.

उम्मीदवार क्या करें?

UPTET 2026 से जुड़े अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम नोटिस और Correction Window की जानकारी नियमित रूप से चेक करते रहें. Certificate Correction की सुविधा शुरू होने के बाद आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि और श्रेणी जैसे विवरणों को दस्तावेजों के अनुसार सावधानीपूर्वक भरें.

UPESSC ने OMR, Normalization और Answer Key से जुड़े रिजल्ट संशोधन की मांगों पर राहत नहीं दी है, जबकि सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में व्यक्तिगत विवरण की त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारने का रास्ता खोलने का फैसला किया है.