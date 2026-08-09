UPTET Result 2026 Date: UPESSC जल्द upessc.up.gov.in पर जारी करेगा रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

UPTET Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से रिजल्ट जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग ने अभी तक परिणाम घोषित करने की कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की है. ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UPTET 2026 की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद अब रिजल्ट जारी होने की संभावना बढ़ गई है. परिणाम घोषित होते ही उम्मीदवार UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही बिना परेशानी के स्कोर चेक किया जा सके.

17.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

UPTET 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑफलाइन मोड में किया गया था. परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है. UPTET दो पेपरों में आयोजित होता है. पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने की योग्यता के लिए होता है.

रिजल्ट में क्या जानकारी मिलेगी?

UPTET स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, प्राप्त अंक, संबंधित पेपर और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज हो सकती हैं. रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड में दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए. स्कोरकार्ड भविष्य में शिक्षक भर्ती और पात्रता से जुड़े कामों में उपयोगी हो सकता है. इसलिए परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी के साथ प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक खोजें.

रिजल्ट लिंक एक्टिव होने पर उस पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा.

अपने अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस ध्यान से जांचें.

रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवार रखें आधिकारिक अपडेट पर नजर

UPTET Result 2026 की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. इसलिए अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रही तारीखों के बजाय UPESSC के आधिकारिक अपडेट को ही अंतिम मानना चाहिए.

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