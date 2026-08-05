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UPTET Result 2026 Declared Date: यूपीटीईटी रिजल्ट upessc.up.gov.in पर होगा जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

UPTET Result 2026 Declare Date: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही यूपीटीईटी का रिजल्ट जारी कर सकता है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक upessc.up.gov.in के जरिए स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 5, 2026 4:21:35 PM IST

UPTET Result 2026 Declaration Date: यूपीटीईटी रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.
UPTET Result 2026 Declaration Date: यूपीटीईटी रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.


UPTET Result 2026 Declare Date: यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का परिणाम घोषित कर सकता है. हालांकि आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्कोरकार्ड किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अपलोड किए जा सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.

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इस महीने जारी हो सकता है UPTET Result 2026

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग रिजल्ट जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद अब उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. एक बार परिणाम जारी होने पर अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच ऑफलाइन मोड में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया गया था. यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जो प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं. इस वर्ष परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिससे यह देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में शामिल हो गई.

प्रोविजनल आंसर की के बाद अब रिजल्ट का इंतजार

आयोग ने 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 14 जुलाई तक उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया. प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अब अंतिम परिणाम तैयार किया जा रहा है.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे UPTET Scorecard 2026

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

UPTET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, परीक्षा का विवरण, पात्रता स्थिति (Qualifying Status) और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होगी. किसी भी त्रुटि की स्थिति में उम्मीदवारों को तुरंत आयोग से संपर्क करना चाहिए.

सफल उम्मीदवारों को मिलेगा लाइफटाइम वैधता वाला प्रमाणपत्र

UPTET में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रमाणपत्र जीवनभर के लिए वैध रहेगा. हालांकि, केवल UPTET पास करना सरकारी शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं देता. यह परीक्षा केवल पात्रता प्रदान करती है. सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को भविष्य में जारी होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में अलग से आवेदन करना होगा और संबंधित चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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Tags: home-hero-pos-2UPESSCUPTETUPTET Result 2026
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