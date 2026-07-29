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UPTET Result 2026 Declared Date: यूपीटीईटी रिजल्ट upessc.up.gov.in पर जल्द, आसानी से यहां करें चेक

UPTET Result 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है. रिजल्ट कब जारी हो सकता है, कैसे चेक करें, परीक्षा से जुड़े अहम आंकड़े और सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 4:42:48 PM IST

UPTET Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.
UPTET Result 2026 जल्द जारी किया जा सकता है.


UPTET Result 2026 Declared Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अभी तक UPTET Result 2026 जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं. फिलहाल आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकेंगे.

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UPTET 2026 परीक्षा में कितने उम्मीदवार हुए शामिल?

UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में किया गया था. इस परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 17,70,714 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. यानी परीक्षा में लगभग 88.77 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया था. आयोग ने AI आधारित निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से 44 नकल करने वाले उम्मीदवारों की पहचान की गई.

AI तकनीक से हुई परीक्षा की निगरानी

इस बार UPTET परीक्षा की निगरानी आधुनिक तकनीक की मदद से की गई. सभी परीक्षा केंद्रों पर AI-सक्षम कैमरे लगाए गए थे और पूरे परीक्षा संचालन पर UPESSC मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल कमांड सेंटर से नजर रखी गई. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइव मॉनिटरिंग के जरिए परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखी. इसके अलावा, सभी 60 जिलों में सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके.

कब जारी हुई थी आंसर की?

UPTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की 9 जुलाई 2026 को जारी की गई थी. उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था और 14 जुलाई 2026 तक आपत्तियां स्वीकार की गई थीं. अब सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा.

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.
Submit बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

UPTET सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होगी?

UPTET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत यह है कि UPTET प्रमाणपत्र की वैधता अब आजीवन (Lifetime) होगी. इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को दोबारा UPTET देने की आवश्यकता नहीं होगी. वे भविष्य में उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे आवेदन कर सकेंगे.

UPTET Result 2026 का इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी हर आधिकारिक सूचना के लिए UPESSC की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें. रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर आगे की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं.

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Tags: UPESSCUPTETUPTET ResultUPTET Result 2026
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