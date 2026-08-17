UPTET Result 2026 Date: यूपीटीईटी रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, जानें स्कोरकार्ड और क्वालिफाइंग मार्क्स

UPTET Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को UPTET Result 2026 का इंतजार है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का परिणाम जारी कर सकता है. हालांकि, आयोग की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.

पहले परिणाम जुलाई के अंत तक आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण उम्मीदवारों का इंतजार जारी है. रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना स्कोर देख सकेंगे.

17.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दी परीक्षा

UPTET 2026 परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों की नजर अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट पर है. रिजल्ट में प्राप्त अंक उम्मीदवारों की शिक्षक पात्रता से जुड़ी आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर UPTET 2026 Result लिंक खोजें.

लिंक पर क्लिक करके मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

Submit बटन दबाएं.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में धैर्य रखें और आधिकारिक पोर्टल पर ही परिणाम चेक करें.

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?

UPTET स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि, कैटेगरी, विषयवार अंक, कुल स्कोर और क्वालिफाइंग मार्क्स जैसी जानकारी शामिल होने की उम्मीद है. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लेना बेहतर होगा. UPTET का Paper 1 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता के लिए होता है, जबकि Paper 2 उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता से जुड़ा है.

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UPTET Qualifying Marks 2026

श्रेणी के अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग मानक इस प्रकार हैं:

कैटेगरी क्वालिफाइंग प्रतिशत न्यूनतम अंक

General/EWS 60% 90

OBC/SC/ST 55% 82

PwD/Ex-Servicemen 55% 82

Answer Key के बाद अब रिजल्ट की बारी

UPTET की Provisional Answer Key 8 जुलाई 2026 को जारी की गई थी. उम्मीदवारों को इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई रात 11:59 बजे तक का समय दिया गया था. अब परिणाम तैयार करते समय फाइनल आंसर की को आधार बनाया जाएगा. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को UPTET प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी. ऐसे में रिजल्ट उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अगले अवसरों का इंतजार कर रहे हैं.