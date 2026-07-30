UPTET Result 2026 Kab Aayega: घोषित होने वाला है परिणाम! डायरेक्ट लिंक से लेकर आगे के प्रोसेस तक, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. हालांकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि नतीजे किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर सीधे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

अंतिम चरण में रिजल्ट की तैयारी

परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन और नतीजे तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है. यही वजह है कि आयोग बहुत जल्द नतीजों की घोषणा करने की तैयारी में है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

ध्यान दें: UPTET पास करने वाले उम्मीदवारों को जो पात्रता प्रमाणपत्र (Certificate) दिया जाएगा, उसकी वैधता अब आजीवन (Lifetime Validity) कर दी गई है. यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद आपको दोबारा UPTET देने की आवश्यकता नहीं होगी.

दो स्तरों पर आयोजित हुई थी परीक्षा

UPTET 2026 की परीक्षा दो अलग-अलग स्तरों (पेपर्स) में आयोजित की गई थी:

पेपर-1 (प्राथमिक स्तर): पहली से पांचवीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.

पेपर-2 (उच्च प्राथमिक स्तर): छठी से आठवीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए.

जिन अभ्यर्थियों ने दोनों स्तरों पर पढ़ाने की पात्रता चाही थी, वे दोनों पेपरों में शामिल हुए थे.

क्वालीफाई करने के लिए कितने अंक जरूरी?

UPTET परीक्षा में पास होने के लिए श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम अंक (Cutoff Marks) तय किए गए हैं:

वर्ग / श्रेणी न्यूनतम प्रतिशत कुल अंक (150 में से) सामान्य वर्ग (General) 60% कम से कम 90 अंक आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST) 55% लगभग 82.5 (82-83) अंक

तय कटऑफ अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को ही UPTET पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

UPTET 2026 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट घोषित होते ही आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘UPTET Result 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड डालकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

मेरिट लिस्ट और जरूरी सलाह

रिजल्ट के साथ ही आयोग पीडीएफ प्रारूप में UPTET 2026 मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है. उम्मीदवार सूची में अपना नाम या रोल नंबर जांच सकेंगे.

अभ्यर्थियों के लिए काम की सलाह

रिजल्ट घोषित होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक अत्यधिक बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है. ऐसे में धैर्य रखें, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Roll Number/Password) पहले से तैयार रखें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारियों पर ही भरोसा करें.