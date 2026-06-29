UPTET परीक्षा में हाईटेक सुरक्षा, 16 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा में आईरिस स्कैन से डिजिटल लॉक तक सख्त इंतजाम

UPTET Exam: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UPTET 2026 परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. आयोग 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच राज्य के 60 जिलों में परीक्षा आयोजित करेगा. इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलमुक्त, पारदर्शी और पेपर लीक से सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक आधारित सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. आयोग का दावा है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को काफी हद तक कम कर देंगे.

16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद

UPTET 2026 में इस बार करीब 16 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को देखते हुए आयोग ने सुरक्षा और निगरानी के स्तर को पहले की तुलना में और अधिक मजबूत किया है. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी देख सकेंगे.

प्रश्नपत्र के कई सेट तैयार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों के कई अलग-अलग सेट तैयार किए गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में किस सेट का उपयोग किया जाएगा, इसका निर्णय परीक्षा शुरू होने से महज 5 घंटे पहले लिया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रश्नपत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी के लीक होने की संभावना को समाप्त करना है.

वन टाइम डिजिटल लॉक से सुरक्षित रहेगा प्रश्नपत्र

आयोग ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए वन टाइम डिजिटल लॉक तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है. इस तकनीक के तहत प्रश्नपत्र निर्धारित समय से पहले नहीं खोले जा सकेंगे. डिजिटल लॉक को परीक्षा शुरू होने से केवल 45 मिनट पहले ही खोला जाएगा. इससे प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनधिकृत पहुंच को रोकने में मदद मिलेगी.

अभ्यर्थियों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन

UPTET 2026 में फर्जी अभ्यर्थियों और प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) की घटनाओं को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके तहत आईरिस स्कैन और लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि उम्मीदवार की पहचान पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.

परीक्षा हॉल में ड्यूटी करने वाले शिक्षक भी अंतिम समय में होंगे तय

इस बार केवल अभ्यर्थियों की निगरानी ही नहीं, बल्कि परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लेकर भी विशेष सावधानी बरती गई है. जानकारी के अनुसार परीक्षा हॉल में किस शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसका निर्णय परीक्षा शुरू होने से मात्र 30 मिनट पहले किया जाएगा. इससे किसी भी संभावित मिलीभगत या पूर्व नियोजित गड़बड़ी की संभावना को कम करने का प्रयास किया गया है.

दो शिफ्टों में आयोजित होगी परीक्षा

UPTET 2026 परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.

पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक



सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं.

आयोग का लक्ष्य: पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा

हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए आयोग इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता. इसी वजह से तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और बायोमेट्रिक पहचान जैसी व्यवस्थाओं को परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है. आयोग का मानना है कि इन उपायों से परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा.