UPTET 2026 City Intimation Slip Released: यूपीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप upsssc.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPTET 2026 City Intimation Slip Released: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) 2026 की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 22 जून 2026 को UPTET 2026 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. अब उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा से पहले यात्रा एवं अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी कर सकते हैं.

यह स्लिप उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दूसरे शहरों में परीक्षा देने जा रहे हैं. इससे उन्हें समय रहते यात्रा की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी.

क्या होती है सिटी इंटीमेशन स्लिप?

सिटी इंटीमेशन स्लिप एक प्रारंभिक सूचना दस्तावेज होती है, जिसमें उम्मीदवार को यह बताया जाता है कि उसकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. हालांकि, इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता या केंद्र का नाम नहीं दिया जाता. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी इसे एडमिट कार्ड न समझें. परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अलग से जारी होने वाले एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगी.

कब होगी UP TET 2026 परीक्षा?

UP TET 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी. एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

किन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है UP TET?

UP TET उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में से एक है. यह परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती है:

पेपर-1- उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं.

पेपर-2- उन अभ्यर्थियों के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन करना चाहते हैं.

इस परीक्षा में सफल होना सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता मानी जाती है.

UP TET 2026 City Intimation Slip ऐसे करें डाउनलोड

UP TET की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “UP TET 2026 City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सिटी स्लिप डाउनलोड करें.

भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिटी स्लिप में दिए गए शहर की जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा और आवास की योजना पहले से बना लें. साथ ही 30 जून को जारी होने वाले एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश उसी में उपलब्ध होंगे. UP TET 2026 से जुड़ी हर नई सूचना के लिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और आयोग द्वारा जारी नोटिस पर ही भरोसा करना चाहिए.

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