UPTET 2026 Answer Key Released: यूपीटीईटी आंसर की upessc.up.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPTET 2026 Answer Key Released: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UPTET 2026 की प्रोविज़नल Answer Key जारी कर दी है. यह आंसर की पेपर 1 (प्राइमरी स्तर) और पेपर 2 (अपर प्राइमरी स्तर) दोनों के लिए उपलब्ध है.

अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो आयोग ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है. अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं.

UPTET 2026 प्रोविज़नल Answer Key क्यों है महत्वपूर्ण?

प्रोविज़नल आंसर की उम्मीदवारों को परीक्षा में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन करने का अवसर देती है. इससे अभ्यर्थी अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा. यदि किसी उत्तर पर उम्मीदवार को संदेह है, तो वह प्रमाण के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है. आयोग केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार करेगा.

UPTET 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

UPTET की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे UPTET 2026 Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

अपनी परीक्षा के अनुसार पेपर 1 या पेपर 2 का चयन करें.

स्क्रीन पर उपलब्ध PDF फाइल डाउनलोड करें.

अपने प्रश्न पत्र के उत्तरों से मिलान करें और यदि आवश्यकता हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करें.

14 जुलाई तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविज़नल आंसर की में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर त्रुटि दिखाई देती है, तो वह 14 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है. आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न के समर्थन में उचित प्रमाण या दस्तावेज़ देना आवश्यक हो सकता है. बिना प्रमाण या निर्धारित समय के बाद भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

Answer Key के बाद क्या होगी आगे की प्रक्रिया?

आयोग सभी प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञ समिति से जांच कराएगा. यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा. इसके बाद फाइनल Answer Key जारी की जाएगी, जो पूरी तरह अंतिम होगी और उस पर दोबारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. फाइनल आंसर की के आधार पर ही UPTET 2026 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

UPTET प्रमाण पत्र का क्या है महत्व?

UPTET परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) प्रदान किया जाएगा. यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 (प्राइमरी) तथा कक्षा 6 से 8 (अपर प्राइमरी) के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ माना जाता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि फाइनल Answer Key, रिजल्ट और आगे की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट समय पर प्राप्त हो सकें.

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