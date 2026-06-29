UPTET 2026 Admit Card Released: यूपीटीईटी एडमिट कार्ड upessc.up.gov.in पर जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

UPTET 2026 Admit Card Released: उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड कर उसकी सभी जानकारियों की जांच करना आवश्यक है.

UPTET 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होगी ताकि सभी उम्मीदवारों को व्यवस्थित ढंग से परीक्षा देने का अवसर मिल सके. परीक्षा दो स्तरों में आयोजित होगी। पेपर-I उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं. वहीं पेपर-II उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं. जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें दोनों पेपर देने होंगे.

एडमिट कार्ड में होगी ये महत्वपूर्ण जानकारी

UPTET एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा की शिफ्ट, रिपोर्टिंग समय और आवंटित परीक्षा केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डाउनलोड करने के तुरंत बाद सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो संबंधित अधिकारियों से समय रहते संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर जाना होगा. बिना एडमिट कार्ड या पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

शिक्षक बनने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम

UPTET उत्तर प्रदेश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा है. इस परीक्षा को पास करना शिक्षक बनने की अनिवार्य शर्त है, हालांकि केवल UPTET पास करने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती. सफल उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन करने के योग्य बन जाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि UPTET का पात्रता प्रमाणपत्र अब आजीवन वैध रहता है.

परीक्षा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) पहले ही परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर चुका है, जिससे उम्मीदवार अपनी यात्रा की योजना बना सकें. अब एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का स्थान पहले से देख लें, समय पर पहुंचने की योजना बनाएं और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करें. अच्छी तैयारी, समय की पाबंदी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचना आपकी परीक्षा को सहज और सफल बनाने में मदद करेगा.

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