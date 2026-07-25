UPTAC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट uptac.admissions.nic.in पर जारी, आसानी से ऐसे करें चेक

UPTAC Round 2 Seat Allotment Result 2026 Released: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग (UPTAC) राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. काउंसलिंग के दूसरे चरण में शामिल उम्मीदवार अब अपनी अलॉट की गई सीट, कॉलेज और कोर्स की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. BTech, Bachelor of Design (BDes) और MTech Integrated प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी UPTAC की आधिकारिक वेबसाइट uptac.admissions.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए विकल्प चुनना होगा. जिन छात्रों को मिली हुई सीट पसंद है और वे उसी कॉलेज व कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे Freeze Option चुन सकते हैं। इस विकल्प के जरिए उम्मीदवार अपनी सीट को अंतिम रूप दे सकते हैं. वहीं, जो उम्मीदवार आगे के राउंड में बेहतर सीट मिलने की संभावना तलाशना चाहते हैं, वे Float Option का चयन कर सकते हैं. इससे वे मौजूदा सीट को बनाए रखते हुए अगले काउंसलिंग राउंड में अपग्रेडेशन के लिए विचार किए जाएंगे.

यदि कोई उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर होना चाहता है, तो वह निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी सीट वापस ले सकता है.

UPTAC Counselling 2026 के तहत किन कोर्स में मिलता है एडमिशन?

UPTAC काउंसलिंग AKTU और उत्तर प्रदेश के अन्य भाग लेने वाले राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. इस प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों को अंडरग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाता है. एडमिशन मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर होता है. इनमें कोर्स के अनुसार JEE Main, CUET UG, CUET PG और NATA जैसी परीक्षाओं के स्कोर शामिल होते हैं.

UPTAC Round 2 Seat Allotment Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPTAC की आधिकारिक वेबसाइट uptac.admissions.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध UPTAC Round 2 Seat Allotment Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सीट अलॉटमेंट डिटेल्स को ध्यान से देखें.

सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें.

भविष्य की एडमिशन प्रक्रिया के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीट अलॉटमेंट के बाद तय समय सीमा के अंदर Freeze, Float या Withdrawal विकल्प का चयन जरूर करें. समय पर विकल्प न चुनने पर एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. UPTAC काउंसलिंग में शामिल छात्रों के लिए यह राउंड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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