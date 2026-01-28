Home > शिक्षा > जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आउट, ऐसे करें चेक; उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड

By: Mohammad Nematullah | Published: January 28, 2026 9:15:03 PM IST

UPSSSC Junior Assistant admit card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपने वैध लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट एक्सेस और डाउनलोड कर सकते है.

एडमिट कार्ड जूनियर असिस्टेंट लिखित परीक्षा में शामिल होने का टिकट है. इसमें उम्मीदवार और परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे परीक्षा केंद्र, शिफ्ट, रिपोर्टिंग समय और निर्देश.

सलाह दी जाती है कि आवेदक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आखिरी मिनट तक इंतजार न करें.

परीक्षा कब होगी, और कितनी पोस्ट भरी जाएंगी?

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, UPSSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान का लक्ष्य जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 3,284 रिक्तियों को भरना है. यह लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है, जिसके बाद एक क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी.

शहर परीक्षा पर्ची की जानकारी पहले ही 22 जनवरी 2026 को जारी कर दी गई थी. एडमिट कार्ड जारी होने के साथ उम्मीदवार अब अपने आवंटित परीक्षा केंद्र और परीक्षा समय के बारे में पूरी जानकारी देख सकते है.

UPSSSC जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक साइट के माध्यम से एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को इन चरणों का पालन करना होगा:

  • चरण 1: UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.
  • चरण 2: विज्ञापन संख्या 12-परीक्षा/2024 के तहत जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड विकल्प पर क्लिक करें.
  •  चरण 3: लॉगिन के लिए आवश्यक विवरण भरें, जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और लिंग.
  • चरण 4: कैप्चा कोड दर्ज करें और जानकारी सबमिट करें.
  • चरण 5: एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, और आपको इसका प्रिंटआउट लेना चाहिए, जिसका उपयोग परीक्षा के दिन किया जाएगा.

UPSSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव-टाइप टेस्ट होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा, और कुल समय एक घंटा तीस मिनट होगा। पेपर में हिंदी, सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर और आईटी पर प्रश्न होंगे. हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसे पॉजिटिव मार्क्स में से काट लिया जाएगा.

जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आउट, ऐसे करें चेक; उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड

