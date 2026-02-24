Home > शिक्षा > UPSC CSE 2026 के आवेदन में एस्पिरेंट्स को आ रही ये दिक्कत, ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई, जानें आसान तरीका

UPSC CSE 2026 के आवेदन में एस्पिरेंट्स को आ रही ये दिक्कत, ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई, जानें आसान तरीका

UPSC Site Not Working: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in, अभी सर्वर डाउन है जिसके कारण कैंडिडेट्स आवेदन नही कर पा रहे है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: February 24, 2026 4:34:49 PM IST

ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई, जानें आसान तरीका
ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई, जानें आसान तरीका


UPSC Site Not Working: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in, अभी सर्वर डाउन है जिसके कारण कैंडिडेट्स आवेदन नही कर पा रहे है. और 24 फरवरी यानी आज UPSC CSE 2026 रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है. यही एक वजह है कि कमीशन लगातार कैंडिडेट्स को सलाह देता है कि वे लास्ट-मिनट की गड़बड़ियों से बचने के लिए डेडलाइन से काफी पहले अप्लाई कर देना चाहिए. 

जो कैंडिडेट IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्हें UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर आसान स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना चाहिए.

UPSC CCE 2026 प्रीलिम्स कब है?

UPSC CCE प्रीलिम्स 2026 एग्जाम 24 मई 2026 को देश भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर होगा. इस बार CCE एग्जाम 933 वैकेंसी भरने के लिए हो रहा है. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है, वे नीचे दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके 24 फरवरी 2026 रात 11:59 बजे तक ऐसा कर सकते है.

Who Is IAS Farah Hussain: कौन हैं मुस्लिम IAS फराह हुसैन? ऐसा परिवार जहां पहले से हैं 3 IAS, 1 IPS और 5 RAS अधिकारी;…

UPSC CCE 2026 रजिस्ट्रेशन: कैसे अप्लाई करें

1. UPSC CCE 2026 एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को upsconline.nic.in पर जाना होगा.

2. ऑफिशियल वेबसाइट पर UPSC CCE 2026 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स को एक वैलिड ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन शुरू करना चाहिए.

4. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरें.

5. कैंडिडेट जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जमा करना होगा.

6. एप्लीकेशन फ़ीस भरें और एप्लीकेशन जमा करें, और फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें.

कौन हैं रूबल नागी? झुग्गियों की बदली तस्वीर, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतकर बनीं करोड़पति

एप्लीकेशन फ़ीस क्या है?

जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को ₹100 की फ़ीस देनी होगी. SC, ST, PH, और सभी कैटेगरी की महिलाओं के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस में छूट है.

UPSC CSE 2026 के आवेदन में एस्पिरेंट्स को आ रही ये दिक्कत, ग्रेजुएट युवा तुरंत कर लें अप्लाई, जानें आसान तरीका

